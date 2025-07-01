القوات الفرنسية تنسحب من قاعدة عسكرية في السنغال

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أعلنت لدى السنغال عن انسحاب القوات من بالقرب من العاصمة السنغالية .وقالت السفارة في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن سلمت للجانب محطة للاتصال في مدينة روفيسك القريبة من العاصمة، تم تشغيلها منذ عام 1960.وحسب البيان، من المخطط أن تنسحب القوات الفرنسية من جميع المنشآت العسكرية في السنغال مع نهاية الشهر الجاري.وكانت فرنسا قد انسحبت من قواعد "مارشال" و" إكزوبيري" و"كونتر أميرال بروتيه" في البلاد.ويعمل في القواعد العسكرية الفرنسية في السنغال حاليا 162 شخصا، ومع حساب الشركات التي تقدم مختلف الخدمات، يبلغ عدد العاملين فيها ما بين 400 و500 شخص. (روسيا اليوم)