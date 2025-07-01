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القوات الفرنسية تنسحب من قاعدة عسكرية في السنغال

Lebanon 24
01-07-2025 | 16:30
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أعلنت السفارة الفرنسية لدى السنغال عن انسحاب القوات الفرنسية من قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة السنغالية داكار.
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وقالت السفارة في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن فرنسا سلمت للجانب السنغالي محطة للاتصال في مدينة روفيسك القريبة من العاصمة، تم تشغيلها منذ عام 1960.

وحسب البيان، من المخطط أن تنسحب القوات الفرنسية من جميع المنشآت العسكرية في السنغال مع نهاية الشهر الجاري.

وكانت فرنسا قد انسحبت من قواعد "مارشال" و"سانت إكزوبيري" و"كونتر أميرال بروتيه" في البلاد.

ويعمل في القواعد العسكرية الفرنسية في السنغال حاليا 162 شخصا، ومع حساب الشركات التي تقدم مختلف الخدمات، يبلغ عدد العاملين فيها ما بين 400 و500 شخص. (روسيا اليوم)
 
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