عن "الضربة الأميركية" على موقع فوردو النووي.. هذا ما كشفه عراقجي

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أعلن عباس عراقجي في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس نيوز"، اليوم الأربعاء، ان القصف الأميركي لموقع فوردو "ألحق أضرارا جسيمة وفادحة" بالمنشأة.وأضاف في المقابلة: " بالضبط ما الذي حدث في فوردو. إلا أن ما نعرفه حتى الآن هو أن المرافق تعرضت لأضرار جسيمة وفادحة".وقال: "تعمل منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية ... حاليا على إجراء تقييم وتقدير، وسيتم رفع تقرير بهذا الشأن للحكومة"ونقلت صحيفة ، الماضي، عن 4 مصادر مطلعة على معلومات مخابراتية سرية متداولة داخل دوائر الحكومة الأميركية أن اتصالات إيرانية جرى رصدها قللت من حجم الضرر الذي سببته الضربات الأميركية للبرنامج النووي الإيراني.وكان قد قال إن الضربات "محت بشكل كامل وكلي" البرنامج النووي الإيراني، لكن مسؤولين أمريكيين أقروا بأن الأمر سيستغرق وقتا لوضع تقييم وافٍ للأضرار التي تسببت فيها.(سكاي نيوز)