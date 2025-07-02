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عربي-دولي

هجوم إلكتروني يكشف بيانات ملايين من ركاب شركة طيران شهيرة

Lebanon 24
02-07-2025 | 02:49
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أكدت شركة الطيران الأسترالية كانتاس، الأربعاء، أن مجرمين إلكترونيين تمكنوا من الوصول إلى بيانات نحو 6 ملايين من عملائها، لكنها أوضحت أن النظام تم احتواؤه منذ ذلك الحين.
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وقالت الشركة في بيان: "وقع الحادث عندما استهدف مجرم إلكتروني مركز اتصال وتمكن من الوصول إلى منصة خدمة عملاء تابعة لطرف ثالث".
وأضافت: "لا يوجد أي تأثير على عمليات كانتاس أو على سلامة الطيران".

وأوضحت الشركة أن حوالي 6 ملايين عميل لديهم سجلات على منصة الطرف الثالث، والتي رُصدت فيها "أنشطة غير اعتيادية" يوم الإثنين الماضي.

وقالت كانتاس: "نواصل التحقيق لتحديد حجم البيانات التي تم سرقتها، لكننا نتوقع أن يكون كبيرا".

وأكدت المراجعة الأولية أن البيانات تشمل أسماء بعض العملاء وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم وتواريخ ميلادهم وأرقام عضويتهم في برنامج المسافر الدائم.
وأكدت الشركة أن "تفاصيل بطاقات الائتمان والمعلومات المالية الشخصية وأرقام جوازات السفر ليست محفوظة على هذا النظام".

وأضافت: "لم يتم اختراق أي حسابات للمسافرين الدائمين، كما لم يتم الوصول إلى كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية أو بيانات تسجيل الدخول".

وأشارت الشركة إلى أنها بدأت في التواصل مع العملاء لإبلاغهم بما حدث وتقديم الدعم والمساعدة لهم.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة كانتاس، فانيسا هدسون: "نعتذر بصدق لعملائنا وندرك حجم القلق الذي سيسببه هذا الحادث".

وأضافت هدسون أن الشركة "تعمل بشكل وثيق" مع خبراء الأمن السيبراني في الحكومة الأسترالية لمعالجة الأمر.
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