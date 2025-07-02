تحذير لافت.. "جدري القرود" يهدّد 12 دولة أفريقية

تعاني أكثر من 12 دولة أفريقية، لاحتواء تفشي مرض جدري القرود، وسط انخفاض المساعدات من وأوروبا، في حين أنَّ أنظمة الصحة المحلية غير مستعدة لمكافحة انتشار .

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وقالت صحيفة "فاينينشال تايمز" الأميركية إن "أكثر من 12 دولة أفريقية، تحاول جاهدة احتواء تفشي المرض، بعد أن أدى خفض المساعدات من الولايات المتحدة والاتحاد إلى جعل الهشة، غير مستعدة للتعامل مع انتشار الفيروس.

وبحسب الصحيفة، نقلاً عن بيانات من المراكز لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل أكثر من 21 ألف حالة إصابة بالمرض في 13 دولة أفريقية في عام 2025.

يشار إلى أن هذا الرقم يتجاوز بالفعل بيانات عام 2024 بأكمله، عندما تم تحديد حوالي 19.7 ألف حالة.

وقال نغاشي نغونغو إنه بحلول نهاية العام الجاري قد يتضاعف رقم العام الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن تفشي مرض جدري القرود في يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

ويعتبر جدري القرود مرضاً فيروسياً نادراً، قد يشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. (سبوتنيك)