"مسيرات مجهولة" في دولة عربية.. هجمات وتصفية حسابات!

اتسعت رقعة الهجمات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من ، مع تسجيل 3 ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع في محافظتي ودهوك، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع.

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وسقطت طائرتان مسيّرتان في منطقة طاسلوجة التابعة لمحافظة السليمانية، إحداهما قرب مقر لقوات البيشمركة، والأخرى في حيّ سكني، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير دون تسجيل خسائر بشرية. وسقطت طائرتان مسيّرتان في منطقة طاسلوجة التابعة لمحافظة السليمانية، إحداهما قرب مقر لقوات البيشمركة، والأخرى في حيّ سكني، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير دون تسجيل خسائر بشرية.

كذلك، سقطت طائرة مسيّرة مفخخة في مخيم للنازحين ضمن ناحية دركاري بقضاء زاخو شمال ، واقتصرت أضرارها على الجانب المادي.





وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من هجمات مماثلة استهدفت منشآت حيوية في العراق، أبرزها محطة فيجي ومحطة الطاقة الحرارية ومطار الدولي، حيث أسفرت الضربات عن أضرار مادية، من بينها اندلاع حريق قرب البوابة الفاصلة بين القسمين المدني والعسكري في ، وإصابة شخص بجروح طفيفة، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وسبق أن طالت الضربات الجوية مواقع عسكرية مهمة في أواخر حزيران الفائت، أبرزها قاعدة التاجي شمالي وقاعدة الإمام علي الجوية في ذي قار، حيث تسببت المسيّرات حينها بتدمير أنظمة للرادار والاتصالات، واندلاع حرائق واسعة في مستودعات الذخيرة.

ويثير تصاعد هذا النوع من الهجمات تساؤلات حول قدرة تأمين منشآتها الحيوية، خاصة في ظل تكرار الاستهدافات وفشل منظومة الدفاع الجوي في التصدي للطائرات المسيّرة منخفضة الارتفاع، ما يشير إلى وجود ثغرات جدّية في البنية الأمنية.





ووفقاً لتقرير نشره موقع "إرم نيوز"، يُعزى بعض هذه الضربات، بحسب تقديرات أمنية، إلى صراعات نفوذ داخلية تتشابك مع ملفات فساد مالي وإداري داخل المنشآت المستهدفة، في وقت تتحدث فيه مصادر نيابية عن وجود شخصيات نافذة تستفيد من الفوضى الأمنية لتصفية الحسابات أو طمس بعض الملفات.

وتتزامن هذه الحوادث مع أجواء سياسية مشحونة واقتراب موعد الانتخابات ، ما يدفع مراقبين إلى الربط بين هذه التصعيدات ومحاولات لإعادة ترتيب المشهد السياسي عبر أدوات أمنية، خصوصاً في المحافظات التي تشهد تنافساً حاداً بين القوى المتنفذة. (إرم نيوز)