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كشفت ، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن قررت وقف تزويد بالذخيرة لعدة أشهر، في خطوة تشمل تعليق تسليم صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، وذخائر المدفعية عالية الدقة، والصواريخ المخصصة لمقاتلات "إف-16" الأميركية التي يستخدمها الجيش الأوكراني.وبحسب الصحيفة، لم يُحسم بعد تأثير هذا القرار على سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، في وقت تشير فيه مصادر داخل إلى أن السبب وراء هذا التعليق يعود إلى مخاوف من نقص الذخيرة، التي قد تحتاجها وحلفاؤها في حالات الطوارئ المحتملة بمناطق أخرى حول العالم.وفي تعليق للبيت الأبيض، أكد متحدث رسمي أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة أعدتها الأميركية، وُضعت فيها "مصالح الولايات المتحدة على رأس الأولويات"، مشددًا على أن "القوات المسلحة الأميركية لا تزال في كامل جاهزيتها وقوتها".وكانت صحيفة بوليتيكو قد أفادت في وقت سابق، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن علّق بالفعل تزويد أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي والذخائر الدقيقة، بسبب تراجع المخزون الأميركي.ورغم هذه التقارير، أكد البنتاغون في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، أن القوات الأميركية مجهزة بالكامل للتعامل مع أي تهديد، فيما أشار مساعد للشؤون العامة، شون بارنيل، إلى أن مستوى الجاهزية القتالية للقوات الأميركية "لم يصل في تاريخه إلى هذا المستوى المرتفع". (روسيا اليوم)