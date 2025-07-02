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واشنطن ستتوقف عن إمداد أوكرانيا بالذخيرة لعدّة أشهر.. ما السبب؟

Lebanon 24
02-07-2025 | 05:48
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كشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة قررت وقف تزويد أوكرانيا بالذخيرة لعدة أشهر، في خطوة تشمل تعليق تسليم صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، وذخائر المدفعية عالية الدقة، والصواريخ المخصصة لمقاتلات "إف-16" الأميركية التي يستخدمها الجيش الأوكراني.
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وبحسب الصحيفة، لم يُحسم بعد تأثير هذا القرار على سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، في وقت تشير فيه مصادر داخل الإدارة الأميركية إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التعليق يعود إلى مخاوف من نقص الذخيرة، التي قد تحتاجها واشنطن وحلفاؤها في حالات الطوارئ المحتملة بمناطق أخرى حول العالم.

وفي تعليق للبيت الأبيض، أكد متحدث رسمي أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة أعدتها وزارة الدفاع الأميركية، وُضعت فيها "مصالح الولايات المتحدة على رأس الأولويات"، مشددًا على أن "القوات المسلحة الأميركية لا تزال في كامل جاهزيتها وقوتها".

وكانت صحيفة بوليتيكو قد أفادت في وقت سابق، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن البنتاغون علّق بالفعل تزويد أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي والذخائر الدقيقة، بسبب تراجع المخزون الأميركي.

ورغم هذه التقارير، أكد البنتاغون في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، أن القوات الأميركية مجهزة بالكامل للتعامل مع أي تهديد، فيما أشار مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، شون بارنيل، إلى أن مستوى الجاهزية القتالية للقوات الأميركية "لم يصل في تاريخه إلى هذا المستوى المرتفع". (روسيا اليوم)
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