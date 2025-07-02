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عربي-دولي
هاجم ترامب ونتنياهو.. تقرير إسرائيلي يحذر من "التورط مع إيران"!
Lebanon 24
02-07-2025
|
13:00
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تصاعدت التحذيرات
الإسرائيلية
من التورط مع
إيران
مُجدداً رغم الحرب الأخيرة التي
دارت
خلال شهر حزيران الماضي، وأسفرت عن استهداف منشآت نووية إيرانية رئيسية.
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وقال الكاتب
الإسرائيلي
في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ران أديليست إن "
إسرائيل
كانت ترغب بلا شك بالتوصل لاتفاق مع الإيرانيين"، وأضاف: "أفترض أننا سنفهم قريباً ما الذي أصابها، لأن الصواريخ التي سقطت على تل أبيب وضواحيها، وخلّفت وراءها دماراً في الأحياء، تقضي على الشعور بالنصر، وتعرض ائتلاف اليمين للخرط، وربما الخوف من دخول
حزب الله
بمئات الصواريخ".
وذكر أن "النتيجة الإجمالية للهجوم على إيران هي أن نظامها الحاكم لا يزال قائماً، وكذلك قدراتها، ورغبتها بامتلاك القنبلة النووية"، وأكمل: "في هذه الأثناء، لا يوجد دليل على حدوث أضرار تغير قواعد اللعبة بعد الهجوم الأميركي على فوردو، ولم يتبق لنا سوى التظاهر بالعمل على تغيير النظام، رغم عدم وجود بديل مناسب يتمتع بالجدوى والدعم الشعبي، وهو ما ليس موجوداً، لأننا فشلنا في الماضي في كل مرة حاولنا فيها الضغط من أجل إيجاد نظام "متعاطف" معنا".
وأكد أنه "لا ينبغي للإسرائيليين أن يعودوا للغباء الأميركي بعد حرب الخليج"، وتابع: "لقد قتلوا صدام حسين، وفكفكوا العمود الفقري المهني والإداري والعسكري للدولة
العراقية
الذي يدير حياة السكان، وفي مكانها نشأت عصابات موالية لإيران لا تزال تسيطر على أجزاء منها حتى اليوم، وفي غزة، نعمل على تدمير النسيج الحاكم لحماس، وبدأ حكم العصابات يتشكل هناك حالياً، ونحن جزء منه، ولذلك فإن الجولة الأخيرة من قصف طهران نفذها الجيش على مؤسسات حكومية، وهذا هراء".
وأوضح أن "دولة إسرائيل إذا أرادت تفكيك الإدارة الحالية في طهران"، وتابع: "من بالضبط سيحافظ على وقف إطلاق النار.. هل سنشهد ممثلين جدد للعصابات في الحرب الأهلية الناشئة، لأنه لن يكون ممكنا إدارة الحياة دون العمود الفقري البيروقراطي للنظام، بما فيه بعض
قوات الأمن
التي ستضمن السيطرة على ما تبقى من مخزونات الصواريخ، وفي الوقت الراهن، ليس واضحا ما إذا كان وقف إطلاق النار سيصمد، لأنه إذا انهار، فسنكون نحن ضد الإيرانيين، مع خروج
الولايات المتحدة
".
وأكمل: "
ترامب
قد يتعامل معنا كما حصل بعد وقف إطلاق النار مع الحوثيين.. أميركا خرجت، ونحن بقينا نواصل الحرب معهم، ولذلك آمل ألا يصدق أي شخص عاقل العلاقة الحميمة بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فهما منافقان ومحتالان لا يجدان أي مشكلة في الانقلاب على بعضهما في أي لحظة، وإذا انهار وقف إطلاق النار، واستمر نتنياهو في مهاجمة إيران، للتهرب من مشكلة غزة والرهائن،
فإن ترامب
سيتمنى له النجاح، دون التورط معه، بالتزامن مع استمرار المناورات العبثية في غزة، وفشل قضية الرهائن".
(عربي21)
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