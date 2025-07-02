"كارثة إنسانية".. مئات الآلاف يواجهون الجوع في دارفور

حذر برنامج الأغذية العالمي في ، من "كارثة إنسانية" تتمثل في حصار نحو 300 ألف مدني في مدينة الفاشر، يواجهون الجوع وتصاعد العنف منذ نيسان 2024.

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وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان، ليني كينزلي لـ"الشرق"، إن برنامج الأغذية العالمي ينسق مع الشركاء والوكالات الدولية وكل الفاعلين من أجل إدخال المساعدات الإنسانية لمدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور.



ودقت ليني كينزلي، ناقوس الخطر بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية، مع قرب أوضاع اقتصادية وأمنية من حافة الانهيار.



وتحيط الفاشر ثلاثة معسكرات للنازحين، ويعد "زمزم" أكبرها، ويقع على بعد 15 كيلومتراً جنوبي المدينة، وأنشئ في عام 2004 بعد اندلاع النزاع في دارفور، ويستضيف نحو 75 ألف شخص، معظمهم من الذين فروا من مناطقهم الأصلية خلال الصراع المسلح.



وتمثل الفاشر، رمزية سياسية واقتصادية وتاريخية مهمة، بوصفها حاضرة إقليم دارفور، وإحدى أهم المدن السودانية.



جهود إغاثية غير كافية

وتستمر العمليات العسكرية وفرار السودانيين من الفاشر نحو المناطق الآمنة، حيث ذكرت ، أن أكثر من 400 ألف شخص نزحوا إلى منطقة طويلة التي تسيطر عليها قوات حركة جيش تحرير السودان برئاسة عبد الواحد نور.





وأضافت ليني في حديثها لـ"الشرق"، أن ممرات إدخال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر، مقطوعة على نحو واسع في ظل ارتفاع وتضاعف أسعار الغذاء ثلاث مرات.



وجددت التأكيد على أن برنامج الأغذية العالمي، يوفر مساعدات نقدية عبر التطبيقات البنكية لنحو 250 ألفاً داخل الفاشر، لتأمين متطلباتهم الأساسية من الطعام في الأسواق القليلة هناك، واستدركت قائلة "هذا الأمر غير كاف".



وأشارت في ختام حديثها لـ"الشرق"، بأن الوكالة الأممية، "مصممة على تقديم لأكبر عدد من المدنيين، لكن في ظل وجود ممرات آمنة وضمانات فقط".



وخلال اليومين الماضيين، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من توقف المساعدات التي يقدمها لملايين اللاجئين السودانيين الفارّين من الحرب إلى إفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وليبيا وتشاد، خلال الأشهر المقبلة، بسبب نقص التمويل.

هدنة مؤقتة في الفاشر

وفي آخر حزيران المنصرم، وافق رئيس الانتقالي ، على إعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وذلك استجابة لدعوة ، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين.



وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، "وافق البرهان خلال اتصال هاتفي على دعوة للأمم المتحدة أنطونيو ، على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في محلية الفاشر دعماً لجهود الأمم المتحدة وتسهيل وصول الاغاثة للآلاف من المواطنين المحاصرين هناك".





وشدد البرهان، وفقاً للبيان، على أهمية تطبيق قرارات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية.



وأشار البيان، إلى أن "غوتيريش رحب خلال الاتصال الهاتفي بتعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء"، مؤكداً دعم الأمم المتحدة للخطوة باعتبارها "تقدّماً مهماً نحو استكمال مسار الانتقال المدني".



وجدد البرهان التزامه بتشكيل حكومة مدنية من المستقلين، تتولى بكامل الصلاحيات إدارة الجهاز التنفيذي خلال المرحلة المقبلة، وفق البيان.