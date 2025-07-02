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عربي-دولي

أوكرانيا: تأخير شحنات الأسلحة الأميركية يشجع روسيا على مواصلة هجماتها

Lebanon 24
02-07-2025 | 07:41
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حذّرت وزارة الخارجية الأوكرانية، الأربعاء، من أن "أي تأخير أو إرجاء" في تسليمها الأسلحة من قبل واشنطن "يشجّع" روسيا على مواصلة مهاجمتها.
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وقالت الخارجية في بيان إن "الجانب الأوكراني شدد على أن أي تأخير أو إرجاء في دعم القدرات الدفاعية الأوكرانية لن يؤدي سوى الى تشجيع المعتدي على متابعة الحرب والترهيب، بدلاً من البحث عن السلام".


إلى ذلك، أكد مصدر عسكري أوكراني أن مواجهة روسيا ستكون أصعب في غياب الأسلحة الأميركية.

وأضاف: "نعتمد حالياً بشكل كبير على الأسلحة الأمريكية، وإن كانت أوروبا تقوم بما في وسعها، لكن سيكون صعباً علينا (المواجهة) من دون الذخائر الأمريكية".

وذكرت مصادر أن السلطات الأوكرانية استدعت القائم بالأعمال الأمريكي بعد تعليق واشنطن إرسال أسلحة لكييف.
 
وأكدت كييف، الأربعاء، أنها تسعى للحصول على معلومات واضحة من واشنطن بشأن إعلان البيت الأبيض تعليق بعض شحنات الأسلحة لأوكرانيا.

وقال المستشار الرئاسي دميترو ليتفين، لصحافيين "نعمل على استيضاح الأمر. أظن أن كل الأمور ستتوضح في الأيام المقبلة".


من جانبه، رحب الكرملين، الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة تعليق تسليم بعض الأسلحة الى أوكرانيا، معتبراً أن خفض الدعم العسكري لكييف يجعل نهاية النزاع أقرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحافيين رداً على سؤال: "كلما قلّت كمية الأسلحة التي تُسلّم إلى أوكرانيا، كلما باتت نهاية العملية العسكرية الخاصة أقرب"، في إشارة إلى التسمية التي تعتمدها موسكو للهجوم الذي بدأ مطلع العام 2022. (24)
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