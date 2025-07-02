أوكرانيا: تأخير شحنات الأسلحة الأميركية يشجع روسيا على مواصلة هجماتها

حذّرت ، الأربعاء، من أن "أي تأخير أو إرجاء" في تسليمها الأسلحة من قبل "يشجّع" على مواصلة مهاجمتها.

Advertisement



وقالت الخارجية في بيان إن "الجانب الأوكراني شدد على أن أي تأخير أو إرجاء في دعم القدرات الدفاعية لن يؤدي سوى الى تشجيع المعتدي على متابعة الحرب والترهيب، بدلاً من البحث عن السلام".





إلى ذلك، أكد مصدر عسكري أوكراني أن مواجهة روسيا ستكون أصعب في غياب الأسلحة الأميركية.



وأضاف: "نعتمد حالياً بشكل كبير على الأسلحة ، وإن كانت تقوم بما في وسعها، لكن سيكون صعباً علينا (المواجهة) من دون الذخائر الأمريكية".



وذكرت مصادر أن السلطات الأوكرانية استدعت الأمريكي بعد تعليق واشنطن إرسال أسلحة لكييف.

وأكدت ، الأربعاء، أنها تسعى للحصول على معلومات واضحة بشأن إعلان تعليق بعض شحنات الأسلحة لأوكرانيا.



وقال المستشار الرئاسي دميترو ليتفين، لصحافيين "نعمل على استيضاح الأمر. أظن أن كل الأمور ستتوضح في الأيام المقبلة".





من جانبه، رحب ، الأربعاء، بقرار تعليق تسليم بعض الأسلحة الى ، معتبراً أن خفض الدعم العسكري لكييف يجعل نهاية النزاع أقرب.



وقال المتحدث باسم الكرملين ، للصحافيين رداً على سؤال: "كلما قلّت كمية الأسلحة التي تُسلّم إلى أوكرانيا، كلما باتت نهاية العملية العسكرية الخاصة أقرب"، في إشارة إلى التسمية التي تعتمدها للهجوم الذي بدأ مطلع العام 2022. (24)