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عربي-دولي

كانت تستخدمها.. فرنسا تسلم السنغال "قاعدة عسكرية"

Lebanon 24
02-07-2025 | 07:59
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سلّمت فرنسا، أمس الثلاثاء، السنغال قاعدة عسكرية كان يستخدمها جيشها، وذلك في إطار انسحاب القوات الفرنسية من البلاد الواقعة في غرب أفريقيا.
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وأعلن رئيس السنغال بشير ديوماي فاي، في أواخر العام الماضي، أنّ فرنسا القوة الاستعمارية السابقة، يتعيّن عليها أن تغلق قواعدها العسكرية في السنغال بحلول العام 2025، في إطار آلية بدأ تنفيذها في مارس (أذار) الماضي، مع تسليم أولى المنشآت للسلطات السنغالية.
 
وسلّمت فرنسا، أمس، مركز اتصالات عسكرية يقع في مدينة روفيسك القريبة من دكار، وفق بيان للسفارة الفرنسية في السنغال.

ووفق البيان، كان المركز مسؤولاً عن الاتصالات على الساحل الجنوبي للأطلسي منذ العام 1960. وبعد استقلالها في العام 1960، بقيت السنغال واحدة من أكثر حلفاء فرنسا موثوقية في أفريقيا.


ولكنّ فاي الذي تولّى السلطة في العام 2024، تعهّد معاملة فرنسا كأيّ شريك أجنبي آخر. ونتيجة لذلك، من المقرّر تسريح جميع الموظفين السنغاليين الذين يعملون لحساب القوات الفرنسية في السنغال، اعتباراً من الأول من تموز الجاري.
 
 
 
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