حماس: لتصعيد المقاومة في الضفة الغربية

أكدت حركة أن "عمليات حرق المستوطنين للأراضي والممتلكات في ونابلس والخليل وغيرها من الجرائم والاعتداءات في ، تمثل الوجه الحقيقي لهذه العصابات الاستيطانية التي لا تفهم إلا لغة الدمار والتخريب".

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وحذر القيادي في حركة حماس شديد، من "عواقب عدوانها ومخططاتها، وإطلاقها العنان للمستوطنين لكي يعيثوا فساداً في الضفة"، مؤكدا أن هذه الاعتداءات في الضفة تستدعي تصعيد . (سبوتنيك)