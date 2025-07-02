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حماس: لتصعيد المقاومة في الضفة الغربية

Lebanon 24
02-07-2025 | 09:36
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أكدت حركة حماس أن "عمليات حرق المستوطنين للأراضي والممتلكات في رام الله ونابلس والخليل وغيرها من الجرائم والاعتداءات في الضفة الغربية، تمثل الوجه الحقيقي لهذه العصابات الاستيطانية التي لا تفهم إلا لغة الدمار والتخريب".
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وحذر القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، إسرائيل من "عواقب عدوانها ومخططاتها، وإطلاقها العنان للمستوطنين لكي يعيثوا فساداً في الضفة"، مؤكدا أن هذه الاعتداءات في الضفة تستدعي تصعيد المقاومة. (سبوتنيك)
 
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