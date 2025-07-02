"معاريف": الطيارون الإسرائيليون تخلصوا من فائض الذخائر فوق غزة

Advertisement

قالت صحيفة " " الإسرائيليّو، إنّ "الطيارين الذين كلفوا باعتراض الصواريخ والمسيّرات خلال الحرب على ألقوا فائض الذخائر المتبقية على ".وذكرت أنّ "الطيارين المنشغلين باعتراض الطائرات المتجهة نحو من إيران وجدوا طائراتهم مليئة بالأسلحة بعد العملية، لذا استداروا بطائراتهم للتخلص مما تبقى منها على غزة".وأفادت أنّ "الطيارين تواصلوا في أول أيام الحرب على إيران مع غرفة قيادة عمليات غزة وعرضوا إلقاء ذخيرتهم على القطاع".وأشارت إلى أنّ " في فرقة غزة رحبت باقتراح الطيارين إلقاء الذخيرة على غزة وسرعان ما تحول ذلك إلى روتين". (روسيا اليوم)