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"معاريف": الطيارون الإسرائيليون تخلصوا من فائض الذخائر فوق غزة

Lebanon 24
02-07-2025 | 10:31
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قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّو، إنّ "الطيارين الذين كلفوا باعتراض الصواريخ والمسيّرات خلال الحرب على إيران ألقوا فائض الذخائر المتبقية على قطاع غزة".
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وذكرت أنّ "الطيارين المنشغلين باعتراض الطائرات المتجهة نحو إسرائيل من إيران وجدوا طائراتهم مليئة بالأسلحة بعد العملية، لذا استداروا بطائراتهم للتخلص مما تبقى منها على غزة".

وأفادت أنّ "الطيارين تواصلوا في أول أيام الحرب على إيران مع غرفة قيادة عمليات غزة وعرضوا إلقاء ذخيرتهم على القطاع".

وأشارت إلى أنّ "قيادة العمليات في فرقة غزة رحبت باقتراح الطيارين إلقاء الذخيرة على غزة وسرعان ما تحول ذلك إلى روتين". (روسيا اليوم)
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