نتنياهو: لن تكون هناك حماس

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تعهد ، "بالقضاء على حركة "، في أول تصريحات علنية له منذ إعلان الرئيس الأميركي مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.وقال خلال اجتماع: "لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماسستان. لن نعود إلى ذلك. لقد انتهى الأمر". (العربية)