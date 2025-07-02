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عربي-دولي
الأردن يجلي الدفعة السادسة من أطفال غزة
Lebanon 24
02-07-2025
|
11:19
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أجلت القوات المسلحة
الأردنية
، الأربعاء، الدفعة السادسة من أطفال
قطاع غزة
، والتي شملت 23 طفلا للعلاج برفقة 46 مرافقا من ذويهم، وذلك ضمن مبادرة "الممر الطبي
الأردني
".
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وسيتم علاج 19 طفلاً منهم في مستشفيات القطاع الخاص الأردنية يرافقهم 39 شخصا من ذويهم، فيما سيتم نقل 4 من المرضى إلى
تركيا
يرافقهم 7 من ذويهم لتلقي العلاج هناك، في خطوة تعكس استجابة عدد من الدول للمبادرة الإنسانية، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "
بترا
".
وتم استقبال المرضى ومرافقيهم، بالتنسيق مع
وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية
، وجرت عملية الإجلاء الطبي وفق أعلى درجات الرعاية الطبية، ليبلغ بذلك عدد الأطفال المرضى الذين تم إجلاؤهم للعلاج
في الأردن
منذ انطلاق المبادرة 77 طفلا، إلى جانب 169 من ذويهم، نقلوا برا وجوا.
ويسعى
الأردن
إلى إجلاء المزيد من الأطفال المرضى من غزة، وتسريع إجراءات نقلهم لتلقي العلاج، إلا أن عوائق مرتبطة بالقدرات اللوجستية والفنية لمنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى معيقات أخرى تحول دون ذلك، وفق المصدر نفسه.
يشار إلى أن جهود الإجلاء الطبي التي يقودها الأردن لدعم أهالي قطاع غزة، انطلقت مطلع شهر
مارس
الماضي بتوجيهات ملكية، تأكيدا على دور الأردن الثابت في دعم الأهل في غزة.
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