الأردن يجلي الدفعة السادسة من أطفال غزة

أجلت القوات المسلحة ، الأربعاء، الدفعة السادسة من أطفال ، والتي شملت 23 طفلا للعلاج برفقة 46 مرافقا من ذويهم، وذلك ضمن مبادرة "الممر الطبي ".

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وسيتم علاج 19 طفلاً منهم في مستشفيات القطاع الخاص الأردنية يرافقهم 39 شخصا من ذويهم، فيما سيتم نقل 4 من المرضى إلى يرافقهم 7 من ذويهم لتلقي العلاج هناك، في خطوة تعكس استجابة عدد من الدول للمبادرة الإنسانية، حسب ما ذكرت وكالة أنباء " ".



وتم استقبال المرضى ومرافقيهم، بالتنسيق مع ، وجرت عملية الإجلاء الطبي وفق أعلى درجات الرعاية الطبية، ليبلغ بذلك عدد الأطفال المرضى الذين تم إجلاؤهم للعلاج منذ انطلاق المبادرة 77 طفلا، إلى جانب 169 من ذويهم، نقلوا برا وجوا.





ويسعى إلى إجلاء المزيد من الأطفال المرضى من غزة، وتسريع إجراءات نقلهم لتلقي العلاج، إلا أن عوائق مرتبطة بالقدرات اللوجستية والفنية لمنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى معيقات أخرى تحول دون ذلك، وفق المصدر نفسه.



يشار إلى أن جهود الإجلاء الطبي التي يقودها الأردن لدعم أهالي قطاع غزة، انطلقت مطلع شهر الماضي بتوجيهات ملكية، تأكيدا على دور الأردن الثابت في دعم الأهل في غزة.