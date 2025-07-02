ما دلالات تعليق ترامب إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا؟ تقرير يكشف

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وكتبت الصحيفة: "تبدو الإشارة واضحة، واشنطن تنأى بنفسها عن هذه الحرب".وأفادت صحيفة "بوليتيكو" أمس بأن أوقفت إرسال صواريخ مضادة للطائرات وذخائر دقيقة التوجيه إلى كييف بسبب مخاوف من تناقص مخزوناتها.واليوم، أكدت المتحدثة باسم ، آنا ، تعليق عمليات الإرسال، مشيرة إلى أن البيت الأبيض بهذا القرار "يضع مصالح أميركا أولا".وبدروه، أكد المتحدث باسم ، بشأن تعليق واشنطن لإمدادات الأسلحة لأوكرانيا، أن خفض أو وقف إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا يقرب نهاية النزاع.كما أشارت صحيفة "بيلد" إلى أن ستواجه أزمة نقص في ترسانة الأسلحة خلال الأشهر المقبلة. مضيفة أن القضية الأكثر حساسية بالنسبة للقوات هي وقف توريد الصواريخ لمنظومات الدفاع الصاروخي "باتريوت" وصواريخ GMLRS، والتي بدونها سيكون نظام "هيمارس" مشلولا.