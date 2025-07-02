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عربي-دولي
ما دلالات تعليق ترامب إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا؟ تقرير يكشف
Lebanon 24
02-07-2025
|
13:13
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أكدت صحيفة "
نيويورك
تايمز" أن تعليق الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لإرسال المساعدات العسكرية الأميركية إلى
كييف
يشير إلى أن
واشنطن
تنأى بنفسها عن النزاع الأوكراني.
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وكتبت الصحيفة: "تبدو الإشارة واضحة، واشنطن تنأى بنفسها عن هذه الحرب".
وأفادت صحيفة "بوليتيكو" أمس بأن
الولايات المتحدة
أوقفت إرسال صواريخ مضادة للطائرات وذخائر دقيقة التوجيه إلى كييف بسبب مخاوف من تناقص مخزوناتها.
واليوم، أكدت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
، آنا
كيلي
، تعليق عمليات الإرسال، مشيرة إلى أن البيت الأبيض بهذا القرار "يضع مصالح أميركا أولا".
وبدروه، أكد المتحدث باسم
الكرملين
دميتري بيسكوف
، بشأن تعليق واشنطن لإمدادات الأسلحة لأوكرانيا، أن خفض أو وقف إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا يقرب نهاية النزاع.
كما أشارت صحيفة "بيلد"
الألمانية
إلى أن
أوكرانيا
ستواجه أزمة نقص في ترسانة الأسلحة خلال الأشهر المقبلة. مضيفة أن القضية الأكثر حساسية بالنسبة للقوات
الأوكرانية
هي وقف توريد الصواريخ لمنظومات الدفاع الصاروخي "باتريوت" وصواريخ GMLRS، والتي بدونها سيكون نظام "هيمارس" مشلولا.
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