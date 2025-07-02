تصعيد من واشنطن.. تصريحات لافتة عن إيران وغزة!

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وأكّدت الخارجية الأميركية أنّه "على إيران التعاون بشكل كامل ودون تأخير".



وفي ما يخص غزة، اعتبرت أنّه "لا بد من نهاية للحرب في غزة ولا نقبل قتل المدنيين"، متابعةً "عملنا مستمر لوقف إطلاق النار بغزة".



أعلنت الخارجية الأميركية، مساء اليوم، أنّه "من غير المقبول أن تعلق التعاون مع ".وأكّدت الخارجية الأميركية أنّه "على إيران التعاون بشكل كامل ودون تأخير".وفي ما يخص غزة، اعتبرت أنّه "لا بد من نهاية للحرب في غزة ولا نقبل قتل المدنيين"، متابعةً "عملنا مستمر لوقف إطلاق النار بغزة".

واعتبرت الخارجية الأميركية أنّ "مؤسسة غزة الإنسانية وحدها من يدخل المساعدات إلى القطاع".



وأعلنت أنّ " ترفض الموافقة على وقف آخر لإطلاق النار"، مشيرةً إلى أنّ "المساعدات في غزة غير كافية ولا بد من وقف إطلاق النار".



وأشارت إلى أنّ " سيفعل كل ما هو ضروري لتحقيق السلام في ".



