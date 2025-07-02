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عربي-دولي
تصعيد من واشنطن.. تصريحات لافتة عن إيران وغزة!
Lebanon 24
02-07-2025
|
14:47
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أعلنت الخارجية الأميركية، مساء اليوم، أنّه "من غير المقبول أن تعلق
إيران
التعاون مع
وكالة الطاقة الذرية
".
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وأكّدت الخارجية الأميركية أنّه "على إيران التعاون بشكل كامل ودون تأخير".
وفي ما يخص غزة، اعتبرت أنّه "لا بد من نهاية للحرب في غزة ولا نقبل قتل المدنيين"، متابعةً "عملنا مستمر لوقف إطلاق النار بغزة".
واعتبرت الخارجية الأميركية أنّ "مؤسسة غزة الإنسانية وحدها من يدخل المساعدات إلى القطاع".
وأعلنت أنّ "
حماس
ترفض الموافقة على وقف آخر لإطلاق النار"، مشيرةً إلى أنّ "المساعدات في غزة غير كافية ولا بد من وقف إطلاق النار".
وأشارت إلى أنّ "
ترامب
سيفعل كل ما هو ضروري لتحقيق السلام في
الشرق الأوسط
".
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