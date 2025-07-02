تصريح.. هذا ما كشفه مصدر رسمي سوري عن "السلام" مع إسرائيل

قال مصدر رسمي سوري عبر " " إنَّ "التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام بين وسوريا في الوقت الراهن تعد سابقة لأوانها".

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وأول أمس الاثنين، قال إن "لدى بلاده مصلحة في ضم دول جديدة -مثل ولبنان- إلى دائرة السلام والتطبيع".



لكن المصدر السوري أكد أنه لا يمكن الحديث عن احتمال التفاوض بشأن اتفاقيات جديدة إلا بعد إسرائيل الكامل باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.



وذكر المصدر أن ذلك الاحتمال لن يحدث أيضاً قبل انسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها في الفترة الأخيرة. (الجزيرة نت)