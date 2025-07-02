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عربي-دولي

تصريح.. هذا ما كشفه مصدر رسمي سوري عن "السلام" مع إسرائيل

Lebanon 24
02-07-2025 | 15:31
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قال مصدر رسمي سوري عبر "الجزيرة" إنَّ "التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام بين إسرائيل وسوريا في الوقت الراهن تعد سابقة لأوانها".
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وأول أمس الاثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن "لدى بلاده مصلحة في ضم دول جديدة -مثل سوريا ولبنان- إلى دائرة السلام والتطبيع".

لكن المصدر السوري أكد أنه لا يمكن الحديث عن احتمال التفاوض بشأن اتفاقيات جديدة إلا بعد التزام إسرائيل الكامل باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.

وذكر المصدر أن ذلك الاحتمال لن يحدث أيضاً قبل انسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها في الفترة الأخيرة. (الجزيرة نت)
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