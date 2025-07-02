البنتاغون يعلن حجم تأثير القصف الأميركي على منشآت إيران النووية!

Advertisement

وقدم المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل هذا التقدير في إفادة صحفية، مضيفا أن التقدير الرسمي "ربما يكون أقرب إلى عامين".وتابع: "نتائج الضربات الأميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية ستظل دون تغيير وتم على تلك المنشآت".وفي 22 حزيران وبعد أيام من الضربات على ، قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية.وعقب ذلك، قصفت إيران قاعدة العديد الأميركية في قطر، كما أعلنت تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال الرئيس الأميركي إن الضربات التي وجهتها بلاده للبرنامج النووي ، "كانت قوية ومدمرة".وأضاف أن "المواقع التي ضربناها في إيران دمرت بالكامل".، قال الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس نيوز"، الأربعاء، إن القصف الأميركي لموقع فوردو النووي الإيراني "ألحق أضرارا جسيمة وفادحة" بالمنشأة.هذا ونقلت صحيفة " بوست"، الأحد، عن 4 مصادر مطلعة على معلومات مخابراتية سرية متداولة داخل دوائر الحكومة الأميركية أن اتصالات إيرانية جرى رصدها قللت من حجم الضرر الذي سببته الضربات الأميركية للبرنامج النووي الإيراني.