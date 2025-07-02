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عربي-دولي
البنتاغون يعلن حجم تأثير القصف الأميركي على منشآت إيران النووية!
Lebanon 24
02-07-2025
|
15:39
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قالت
وزارة الدفاع
الأميركية "البنتاغون"، يوم الأربعاء، إن
الغارات
الجوية التي نفذتها
الولايات المتحدة
على المواقع النووية
الإيرانية
أدت إلى تراجع برنامج
طهران
النووي
للوراء لما يصل إلى عامين.
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وقدم المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل هذا التقدير في إفادة صحفية، مضيفا أن التقدير الرسمي "ربما يكون أقرب إلى عامين".
وتابع: "نتائج الضربات الأميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية ستظل دون تغيير وتم
القضاء
على تلك المنشآت".
وفي 22 حزيران وبعد أيام من الضربات
الإسرائيلية
على
إيران
، قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية.
وعقب ذلك، قصفت إيران قاعدة العديد الأميركية في قطر، كما أعلنت تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إن الضربات التي وجهتها بلاده للبرنامج النووي
الإيراني
، "كانت قوية ومدمرة".
وأضاف أن "المواقع التي ضربناها في إيران دمرت بالكامل".
من جهته
، قال
وزير الخارجية
الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس نيوز"، الأربعاء، إن القصف الأميركي لموقع فوردو النووي الإيراني "ألحق أضرارا جسيمة وفادحة" بالمنشأة.
هذا ونقلت صحيفة "
واشنطن
بوست"، الأحد، عن 4 مصادر مطلعة على معلومات مخابراتية سرية متداولة داخل دوائر الحكومة الأميركية أن اتصالات إيرانية جرى رصدها قللت من حجم الضرر الذي سببته الضربات الأميركية للبرنامج النووي الإيراني.
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