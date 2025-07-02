تفاصيل "الصفقة المرتقبة" بين إسرائيل وحماس

Advertisement

كشفت صحيفة " تايمز" الأميركية تفاصيل تتعلق بالصفقة المرتقبة بين وحركة " ".ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي، وآخر فلسطيني مقرّب من حماس، قولهما إن "الصفقة ستشمل إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء، بالإضافة إلى نقل 18 جريحاً، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين".وسيتم إطلاق سراح الرهائن ونقل الجثث على خمس مراحل خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.وأكد المصدر أنه بموجب الخطة، سيُطلب من حماس الامتناع عن إقامة مراسم إطلاق سراح مصوّرة، كما فعلت عند الإفراج عن رهائن خلال وقف لإطلاق النار تمّ التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام.وكان الرئيس الأميركي ، قد قال الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لهدنة في مدتها 60 يوماً.وأضاف في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "ممثلون عني عقدوا اجتماعاً طويلاً وبنّاءً مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة".ولم يكشف ترامب عن ممثليه، إلا أن اجتماعا كان مقرراً بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي مع وزير الإسرائيلي رون ديرمر.