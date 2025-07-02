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عربي-دولي
تفاصيل "الصفقة المرتقبة" بين إسرائيل وحماس
Lebanon 24
02-07-2025
|
18:50
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كشفت صحيفة "
نيويورك
تايمز" الأميركية تفاصيل تتعلق بالصفقة المرتقبة بين
إسرائيل
وحركة "
حماس
".
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ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي، وآخر فلسطيني مقرّب من حماس، قولهما إن "الصفقة ستشمل إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء، بالإضافة إلى نقل 18 جريحاً، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين".
وسيتم إطلاق سراح الرهائن ونقل الجثث على خمس مراحل خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.
وأكد المصدر
الإسرائيلي
أنه بموجب الخطة، سيُطلب من حماس الامتناع عن إقامة مراسم إطلاق سراح مصوّرة، كما فعلت عند الإفراج عن رهائن خلال وقف لإطلاق النار تمّ التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، قد قال الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لهدنة في
قطاع غزة
مدتها 60 يوماً.
وأضاف
ترامب
في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "ممثلون عني عقدوا اجتماعاً طويلاً وبنّاءً مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة".
ولم يكشف ترامب عن ممثليه، إلا أن اجتماعا كان مقرراً بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي
فانس
مع وزير
الشؤون الاستراتيجية
الإسرائيلي رون ديرمر.
وأوضح أن "إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب".
وتابع: "سيقدّم القطريون والمصريون، اللذان عملا بجدّ لإحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي".
واختتم قائلاً: "آمل، لمصلحة
الشرق الأوسط
، أن تقبل حماس بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءاً".
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