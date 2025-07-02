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عربي-دولي

في القاهرة.. شاحنة تدهس 7 سيارات وسقوط جرحى

Lebanon 24
02-07-2025 | 23:28
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دهست شاحنة 7 سيارات على الطريق الدائري قرب المعادي جنوب القاهرة، ما أسفر عن سقوط جرحى.
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تلقت السلطات بلاغًا بحادث تصادم شاحنة بسبع سيارات خاصة، ما أدى إلى تحطّمها وسقوط جرحى وإعاقة الحركة المرورية.
 
وأفاد شهود عيان بأن الشاحنة كانت تسير بسرعة كبيرة، ما أدى إلى فقدان سائقها السيطرة عليها واصطدامها بالسيارات السبع. (العربية) 
 
 
 

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