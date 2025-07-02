في القاهرة.. شاحنة تدهس 7 سيارات وسقوط جرحى

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تلقت السلطات بلاغًا بحادث تصادم شاحنة بسبع سيارات خاصة، ما أدى إلى تحطّمها وسقوط جرحى وإعاقة الحركة المرورية. دهست شاحنة 7 سيارات على قرب المعادي جنوب ، ما أسفر عن سقوط جرحى.تلقت السلطات بلاغًا بحادث تصادم شاحنة بسبع سيارات خاصة، ما أدى إلى تحطّمها وسقوط جرحى وإعاقة الحركة المرورية.

وأفاد شهود بأن الشاحنة كانت تسير بسرعة كبيرة، ما أدى إلى فقدان سائقها السيطرة عليها واصطدامها بالسيارات السبع. (العربية)