"جريمة حرب" محتملة... قصف مقهى في غزة

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وذكرت الصحيفة البريطانية أن "الجيش استهدف مقهى (الباقة) المكتظ على في غزة بسلاح قوي وعشوائي يولد موجة انفجار هائلة وينشر الشظايا على مساحة واسعة". كشفت صحيفة "الغارديان" أن الصور التي حللتها تشير إلى استخدام ذخيرة ثقيلة في الضربة التي وقعت يوم الإثنين وأسفرت عن مقتل العشرات على مقهى بمدينة غزة، وقد تشكل جريمة حرب.وذكرت الصحيفة البريطانية أن "الجيش استهدف مقهى (الباقة) المكتظ على في غزة بسلاح قوي وعشوائي يولد موجة انفجار هائلة وينشر الشظايا على مساحة واسعة".

وأشارت الصحيفة إلى أن خبراء الذخائر تمكنوا من التعرف على شظايا القنبلة على أنها أجزاء من "قنبلة MK-82" متعددة الأغراض والتي تزن 230 كيلوغراما من صنع أميركي.