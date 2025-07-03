Advertisement

عربي-دولي

"جريمة حرب" محتملة... قصف مقهى في غزة

Lebanon 24
03-07-2025 | 01:05
A-
A+
Doc-P-1386040-638871273530647314.jpg
Doc-P-1386040-638871273530647314.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الصور التي حللتها تشير إلى استخدام إسرائيل ذخيرة ثقيلة في الضربة التي وقعت يوم الإثنين وأسفرت عن مقتل العشرات على مقهى بمدينة غزة، وقد تشكل جريمة حرب.
Advertisement


وذكرت الصحيفة البريطانية أن "الجيش الإسرائيلي استهدف مقهى (الباقة) المكتظ على شاطئ البحر في غزة بسلاح قوي وعشوائي يولد موجة انفجار هائلة وينشر الشظايا على مساحة واسعة".
وأشارت الصحيفة إلى أن خبراء الذخائر تمكنوا من التعرف على شظايا القنبلة على أنها أجزاء من "قنبلة MK-82" متعددة الأغراض والتي تزن 230 كيلوغراما من صنع أميركي.
 
مواضيع ذات صلة
عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيت: اعتراف نتنياهو بتسليح ميليشيات إجرامية في غزة جريمة حرب وجنون مطلق
lebanon 24
03/07/2025 10:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء أيرلندا: يجب اعتبار الحصار الفعلي على دخول المواد الأساسية إلى غزة جريمة حرب
lebanon 24
03/07/2025 10:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... سيارة تقتحم مقهى وتُخلّف عدداً من الإصابات
lebanon 24
03/07/2025 10:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
فجر اليوم... سرقة مقهى وسيارة في طرابلس
lebanon 24
03/07/2025 10:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:54 | 2025-07-03
02:47 | 2025-07-03
02:47 | 2025-07-03
02:17 | 2025-07-03
02:09 | 2025-07-03
01:59 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24