ضربات روسية أوكرانية متبادلة توقع قتلى وجرحى

فيما تتواصل حرب المسيرات الروسية ، سقط قتيل وجريحان في ضربات مسيّرات أوكرانية في منطقة ليبيتسك الروسية على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب شرقي على ما ذكرت السلطات المحلية، صباح الخميس.

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وقال حاكم منطقة ليبيتسك ارتامونوف عبر "سقطت شظايا مسيّرات على مبنى سكني خاص في منطقة ليبيتسك".



وأوضح "قتلت امرأة ولدت في 1954 كانت تقيم في المبنى. وأصيب شخصان آخران".



وتسببت مسيّرات باندلاع حريق في موقع شركة في مدينة إيليتس في منطقة تضم مجمعات صناعية عدة من دون وقوع ضحايا على ما أضاف الحاكم.

ومن الجانب الأوكراني، أدت ضربات روسية ليل الأربعاء /الخميس إلى سقوط أربعة جرحى في مدينة أوديسا الساحلية في جنوب البلاد وفق أجهزة الإسعاف.



وقالت أجهزة الإسعاف عبر تليغرام "تضرر مبنى من تسعة طوابق إثر هجوم للعدو" ما أدى إلى اندلاع حريق. وتم إجلاء نحو خمسين شخصا و"أصيب أربعة أشخاص".



وتتواجه وأوكرانيا بواسطة مسيّرات متفجرة بشكل شبه يومي منذ بداية الحرب بينهما قبل أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن سقوط قتلى من الجانب الروسي في هجمات كهذه نادر الحدوث نسبيا.