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عربي-دولي
"فضيحة" غذائية في فرنسا.. وفاة طفل وتسمم العشرات
Lebanon 24
03-07-2025
|
04:06
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قال مسؤولون، الأربعاء، إن سلسلة من حالات الإسهال الخطيرة في شمال
فرنسا
، أصابت 29 طفلا وأدت إلى وفاة طفل عمره 12 عاما، نجمت عن لحوم ملوثة بالبكتيريا.
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وأوضح مسؤولون في بلدة سان كانتان أن اللحوم الملوثة جرى توزيعها من خلال 5 محلات جزارة أغلقتها السلطات منذ ذلك الحين، بعد تحاليل أجراها معهد باستور في
باريس
.
ولا تزال التحقيقات جارية في كل محلات الجزارة المعنية، وسيتم إحالة النتائج إلى
مكتب المدعي العام
في باريس لتحديد المسؤولين عن التلوث، وبالإضافة إلى الأطفال، أصيب متقاعد واحد بالمرض.
وأصيب 10 من المصابين بنوع نادر من الفشل الكلوي الحاد، توفي بسببه طفل يبلغ من العمر 12 عاما.
وأصيب الأطفال بمتلازمة انحلال
الدم
اليوريمي، وهي حالة تنشأ عادة نتيجة عدوى معوية، وتؤدي إلى تكون جلطات دموية في المخ والقلب والكلى على وجه الخصوص. (سكاي نيوز عربية)
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