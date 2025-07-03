Advertisement

عربي-دولي

دمار وحرائق في أوكرانيا.. غارة روسية تضرب مركز تجنيد ومبانٍ سكنية

Lebanon 24
03-07-2025 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1386139-638871425671388668.png
Doc-P-1386139-638871425671388668.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قُتل شخصان وأصيب ما لا يقل عن 11 آخرين في غارة جوية روسية بطائرة بدون طيار على مدينة بولتافا، الخميس 3 تموز، حسبما أفاد مسؤولون إقليميون.
Advertisement

وكتب فلاديمير كوهوت، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في بولتافا، على تيليغرام: "وفقًا للمعلومات الأولية، قُتل شخصان وأصيب ١١ آخرون. وقد تم نشر مركز طوارئ في الموقع، وجميع الخدمات اللازمة تعمل".

وأضاف أن الغارة استهدفت بلدة بولتافا، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار في البنية التحتية المدنية.

وذكرت هيئة الطوارئ الحكومية أن رجال الإنقاذ قاموا بإجلاء عشرة أشخاص من المناطق المتضررة.

سُمعت انفجارات في بولتافا في الصباح الباكر وسط تحذير من هجمات بطائرات مسيّرة . لاحقًا، تأكد أن القوات الروسية أطلقت طائرات مسيّرة من طراز "شاهد" على المدينة.

وأفادت القوات البرية الأوكرانية بأن إحدى الغارات الجوية أشعلت حريقًا في مركز التجنيد الإقليمي الموحد بمدينة بولتافا. وأصابت طائرة مسيّرة أخرى منزلًا خاصًا بالقرب من مركز التجنيد الإقليمي، مما تسبب أيضًا في حريق.

وأكدت سكرتيرة مجلس مدينة بولتافا كاترينا يامشيكوفا أن المدينة تعرضت "لهجوم ضخم بطائرة بدون طيار" وقالت إن فرق الاستجابة للطوارئ تعمل على الأرض.

وشنت روسيا هجوما بطائرة بدون طيار من طراز شاهد على أوديسا في وقت مبكر من صباح الخميس 3 تموز، حيث ضربت مبنى سكنيا شاهق الارتفاع وأسفرت عن إصابة ستة أشخاص، من بينهم صبي يبلغ من العمر 7 سنوات وفتاة تبلغ من العمر 9 سنوات.

وتسبب الهجوم في حريق بين الطابقين السابع والتاسع. ودُمرت ست شقق، وتضررت 36 شقة أخرى. وتقول السلطات إن المبنى غير آمن حاليًا للدخول. 
مواضيع ذات صلة
وكالة تسنيم: 9 قتلى في غارات إسرائيلية على مبان سكنية في محافظة جيلان شمالي إيران
lebanon 24
03/07/2025 17:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينسف مبان سكنية في خانيونس
lebanon 24
03/07/2025 17:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز الإطفاء الإسرائيلي يعلن إصابة مبانٍ سكنية بعد إطلاق إيران صواريخ نحو إسرائيل
lebanon 24
03/07/2025 17:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم روسي "أكثر دموية" هذا العام.. أوكرانيا تعلن الحداد بعد تحول مبنى سكني بكامله الى انقاض
lebanon 24
03/07/2025 17:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:03 | 2025-07-03
10:00 | 2025-07-03
09:53 | 2025-07-03
09:51 | 2025-07-03
09:00 | 2025-07-03
08:59 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24