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عربي-دولي
دمار وحرائق في أوكرانيا.. غارة روسية تضرب مركز تجنيد ومبانٍ سكنية
Lebanon 24
03-07-2025
|
05:26
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قُتل شخصان وأصيب ما لا يقل عن 11 آخرين في غارة جوية روسية بطائرة بدون طيار على مدينة بولتافا، الخميس 3
تموز
، حسبما أفاد مسؤولون إقليميون.
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وكتب
فلاديمير
كوهوت، رئيس
الإدارة العسكرية
الإقليمية في بولتافا، على تيليغرام: "وفقًا للمعلومات الأولية، قُتل شخصان وأصيب ١١ آخرون. وقد تم نشر مركز طوارئ في الموقع، وجميع الخدمات اللازمة تعمل".
وأضاف أن الغارة استهدفت بلدة بولتافا، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار في البنية التحتية المدنية.
وذكرت
هيئة الطوارئ الحكومية
أن رجال الإنقاذ قاموا بإجلاء عشرة أشخاص من
المناطق المتضررة
.
سُمعت انفجارات في بولتافا في الصباح الباكر وسط تحذير من هجمات بطائرات مسيّرة . لاحقًا، تأكد أن القوات الروسية أطلقت طائرات مسيّرة من طراز "شاهد" على المدينة.
وأفادت
القوات البرية
الأوكرانية
بأن إحدى
الغارات
الجوية أشعلت حريقًا في مركز التجنيد الإقليمي الموحد بمدينة بولتافا. وأصابت طائرة مسيّرة أخرى منزلًا خاصًا بالقرب من مركز التجنيد الإقليمي، مما تسبب أيضًا في حريق.
وأكدت سكرتيرة مجلس مدينة بولتافا كاترينا يامشيكوفا أن المدينة تعرضت "لهجوم ضخم بطائرة بدون طيار" وقالت إن فرق الاستجابة للطوارئ تعمل على الأرض.
وشنت
روسيا
هجوما بطائرة بدون طيار من طراز شاهد على أوديسا في وقت مبكر من صباح الخميس 3 تموز، حيث ضربت مبنى سكنيا شاهق الارتفاع وأسفرت عن إصابة ستة أشخاص، من بينهم صبي يبلغ من العمر 7 سنوات وفتاة تبلغ من العمر 9 سنوات.
وتسبب الهجوم في حريق بين الطابقين السابع والتاسع. ودُمرت ست شقق، وتضررت 36 شقة أخرى. وتقول السلطات إن المبنى غير آمن حاليًا للدخول.
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