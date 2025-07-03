Advertisement

عربي-دولي

بعد قرار ترامب.. مصر توجه رسالة دعم لسوريا

Lebanon 24
03-07-2025 | 05:34
A-
A+
Doc-P-1386143-638871429441474446.jpg
Doc-P-1386143-638871429441474446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تطورات الأوضاع في سوريا.
Advertisement

تناول الاتصال بحث مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة في سوريا، حيث استعرض الوزير السوري تقديرات الحكومة السورية حيال التداعيات المتوقعة لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا وآثارها المحتملة على الوضع الإنساني والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

كما ناقش الجانبان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية والاعتداءات على الأراضي السورية.

من جهته، أعرب الوزير المصري عن دعم بلاده الثابت لإطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا تكون مملوكة وطنياً، دون أي تدخلات خارجية أو إملاءات، بما يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية واستقرارها. وأكد عبد العاطى على أهمية تبني مقاربة وطنية جامعة تضم كافة الأطياف السياسية السورية، معرباً عن رفض مصر القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية.

كما تطرق الحوار إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أكد الجانب المصري على أهمية أن تشكل سوريا ركيزة استقرار في المنطقة.

وأشار الوزير عبد العاطى إلى ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع يوم الاثنين، أمراً تنفيذياً ينهي برنامج العقوبات الأميركية على سوريا للسماح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، وذلك تماشياً مع تعهد واشنطن بمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد الأزمة.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن قرار ترامب بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح "أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها".
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأممي لسوريا: الأمم المتحدة تواصل دعم مسار العملية السياسية بسوريا
lebanon 24
03/07/2025 17:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد التتويج الأوروبي.. حكيمي يوجه رسالة للمغاربة
lebanon 24
03/07/2025 17:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نجوى كرم توجه رسالة لابن شقيقها في عيد ميلاده
lebanon 24
03/07/2025 17:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب ظروف عملها... نادين نجيم تُوجّه رسالة لولديها
lebanon 24
03/07/2025 17:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:03 | 2025-07-03
10:00 | 2025-07-03
09:53 | 2025-07-03
09:51 | 2025-07-03
09:00 | 2025-07-03
08:59 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24