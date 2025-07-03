الأمم المتحدة: مؤسسة غزة الإنسانية "فخ موت"

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قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بقطاع غزة إن الوضع في القطاع تجاوز حد الكارثة، واصفة مؤسسة غزة الإنسانية بأنها "فخ موت" مصمم لقتل أو تهجير .وأضافت فرانشيسكا ألبانيزي في كلمة ألقتها أمام أثناء عرض تقريرها الأخير، إن " مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث" حسب وصفها.وطالبت المسؤولة الأممية الدول بفرض حظر كامل على الأسلحة لإسرائيل وتعليق جميع الاتفاقيات التجارية والعلاقات الاستثمارية معها.وطالبت أكثر من 170 منظمة إغاثة دولية بإغلاق "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة فوراً، لأنها تعرّض المدنيين لخطر الموت والإصابة.والثلاثاء، صدر في بيان وقّعت عليه 171 ودعت فيه إلى الضغط على إسرائيل لوقف خطة مؤسسة غزة الإنسانية وإعادة نظام توزيع المساعدات الذي تنسقه .