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عربي-دولي

بعد عفو رئاسي مثير.. القضاء الأميركي يحكم بالمؤبد على أحد مقتحمي الكونغرس

Lebanon 24
03-07-2025 | 08:46
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قضت محكمة فيدرالية في ولاية تينيسي، الأربعاء، بالسجن مدى الحياة على إدوارد كيلي (36 عامًا)، أحد المشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني  2021، بعد إدانته بتهم بينها التخطيط لقتل موظفين فيدراليين، بينهم عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI).
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ووفق لائحة الاتهام، أعد كيلي "قائمة سوداء" بأسماء المحققين الذين عملوا على قضيته المتعلقة باقتحام الكابيتول، ووضع خطة لاغتيالهم في كانون الاول 2022، ما أتاح للمدعين إثبات أن المخطط الإجرامي وقع بعد الحادث الأصلي بقرابة عامين، وبالتالي لا يشمله العفو الرئاسي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر، فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني، عفوًا رئاسيًا شمل أكثر من 1500 شخص متورطين في الاقتحام، بينهم كيلي. لكن المحكمة رأت أن الأفعال الأخيرة للمتهم لا تدخل ضمن نطاق العفو.

وأكد المدعون أن كيلي لم يُبدِ أي ندم، بل استمر في تبني خطاب عنيف، فيما فشلت محاولات فريق الدفاع في إثبات أن العفو يغطي جرائمه الجديدة.

ويُعد كيلي من بين أبرز الشخصيات التي طالتها الإدانة بعد الهجوم الذي نفذه أنصار ترامب لمنع المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، مدفوعين بادعاءات تزوير لا أساس لها أطلقها ترامب مرارًا. 
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