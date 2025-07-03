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عربي-دولي
في كندا.. إلغاء رحلات جوية بعد تهديد بوجود قنبلة
Lebanon 24
03-07-2025
|
08:59
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أدّى تهديد بوجود قنبلة إلى توقف الرحلات المغادرة من
المطارات الدولية
في مونتريال وأوتاوا في
كندا
، حسب
إدارة الطيران الفيدرالية
الأميركية.
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وقد تم إخلاء جميع أبراج مراقبة الحركة الجوية بسبب تهديدات بوجود قنابل، وتوقفت الرحلات في مونتريال وأوتاوا عند الساعة 8:45 صباحا بالتوقيت المحلي.
يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى حول العالم هذا العام. ففي بداية العام، أعلنت السلطات الأميركية العثور على مذكرة تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة "أليجيانت إيرويز" في مطار سان بطرسبرغ-كليرووتر بولاية
فلوريدا
، مما دفع إلى إخلاء الطائرة وإغلاق
المطار
موقتا.
وأكدت الشرطة عدم العثور على أي متفجرات بعد تفتيش شامل.
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