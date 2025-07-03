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عربي-دولي

زيلينسكي: أوروبا لا تستطيع تعويض السلاح الأميركي لأوكراني

Lebanon 24
03-07-2025 | 13:31
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أكد فلاديمير زيلينسكي أن كييف تعول على استمرار إمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة نظرا لعجز أوروبا عن تعويضها، لا سيما فيما يتعلق بمنظومات الدفاع الجوي.
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وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في الدنمارك: "نتطلع إلى استمرار الدعم الأمريكي، لأن هناك التزامات معينة لا تستطيع أوروبا تغطيتها للأسف، لا سيما عندما نتحدث عن صواريخ باتريوت".

وأضاف: "منظومات الدفاع الجوي أمر بالغ الأهمية".

في الوقت نفسه، أكد زيلينسكي أنه قد يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم غد الجمعة. (اليوم السابع)

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