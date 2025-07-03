زيلينسكي: أوروبا لا تستطيع تعويض السلاح الأميركي لأوكراني

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أكد أن تعول على استمرار إمدادات الأسلحة من نظرا لعجز عن تعويضها، لا سيما فيما يتعلق بمنظومات الدفاع الجوي.وقال في مؤتمر صحافي في الدنمارك: "نتطلع إلى استمرار الدعم الأمريكي، لأن هناك التزامات معينة لا تستطيع أوروبا تغطيتها للأسف، لا سيما عندما نتحدث عن ".وأضاف: "منظومات الدفاع الجوي أمر بالغ الأهمية".في الوقت نفسه، أكد زيلينسكي أنه قد يجري محادثة هاتفية مع يوم غد الجمعة. (اليوم السابع)