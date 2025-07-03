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هجوم مسيّرة يُشعل حريقا في مبنى سكني مكوّن من 16 طابقاً في كييف

Lebanon 24
03-07-2025 | 15:27
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كشف تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، أن هجوماً بطائرة مسيّرة روسية مساء اليوم الخميس، تسبب في اندلاع حريق على سطح مبنى سكني مكوّن من 16 طابقاً في إحدى الضواحي الشمالية للعاصمة كييف.
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بدوره، دعا رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، الفرق الطبية للتوجه إلى حيّ أوبولون. (العربية)
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