هجوم مسيّرة يُشعل حريقا في مبنى سكني مكوّن من 16 طابقاً في كييف

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كشف تكاتشينكو، رئيس لمدينة ، أن هجوماً بطائرة مسيّرة روسية مساء اليوم الخميس، تسبب في اندلاع حريق على سطح مبنى سكني مكوّن من 16 طابقاً في إحدى الضواحي الشمالية للعاصمة كييف.بدوره، دعا رئيس بلدية كييف ، الفرق الطبية للتوجه إلى حيّ أوبولون. (العربية)