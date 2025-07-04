قياديون يسلمون أسلحتهم وآخرون يتلفونها.. هذا ما سيقوم به حزب العمال الكردستاني

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من المقرر أن يُقدم " " على خطوة جديدة في إطار عملية السلام مع ، الذي يقوده مؤسسه وزعيمه عبدالله أوجلان من سجنه في إيمرالي قبالة إسطنبول.ما هي هذه الخطوة ومتى سيكون موعدها؟تأتي هذه الخطوة المرتقبة بعد مرور أكثر من 4 أشهر على نداء أوجلان الذي طالب فيه أعضاء حزبه بإلقاء أسلحتهم وحلّ حزبهم، الذي يخوض تمرّداً مسلّحاً ضد تركيا منذ العام 1984، وهو ما أثنى عليه الرئيس إردوغان وعواصم غربية وعربية أيضاً إلى جانب هيئات ومنظماتٍ أممية.وأفاد مصدر رفيع مقرّب من حزب "العمال الكردستاني" لـ"العربية"، بأن الحزب سيبدأ بتنفيذ نزع السلاح خلال أيام، وذلك بشكلٍ علني في إطار تطبيق نداء أوجلان الذي أطلقه يوم 27 شباط الماضي.كما كشف عن أن قرابة 20 عنصراً من الحزب بينهم قياديون، لم يذكر أسماءهم سيقدمون على تلف أسلحتهم، وربّما حرقهاً، في خطوة رمزية كبادرة حسن نيّة تجاه تركيا، وفق تعبّيره.وبحسب المصدر الرفيع الذي ينتمي للعمال الكردستاني، سيوجّه زعيم الحزب أوجلان رسالة جديدة لمقاتلي الكردستاني ولتركيا ولزعماء الأحزاب الكردستانية على شكل رسالة مصوّرة "بالصوت والصورة"، وذلك في أول ظهورٍ مرئي لأوجلان منذ احتجازه في العام 1999.وقال: "الرسالة جاهزة.. نتمنى ألا يكون هناك ما يعيق بثّها من قبل السلطات ".أيضاً أوضح أن موعد تلف السلاح وبث رسالة أوجلان سيكون بعد العاشر من تمّوز الجاري، وذلك في مراسم علنية ستقام بمدينة بوجود .كذلك من المقرر أن يلي ذلك بدء التركي بإجراء نقاشاتٍ حول تعديلاتٍ دستورية تضمن الاعتراف بالهوية الكردية في البلاد، بعد أن تنتهي العطلة الصيفية للبرلمان.(العربية)