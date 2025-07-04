بدء إخطار شركاء أميركا التجاريين برسوم جمركية أحادية

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كشف الرئيس الأميركي، ، أن إدارته ستبدأ، الجمعة، بإرسال خطابات رسمية إلى شركاء تجاريين تحدد نسب الرسوم الجمركية الجديدة التي ستُفرض اعتباراً من 1 آب، في حال عدم التوصل إلى اتفاقات تجارية بحلول مهلة 9 .وأوضح أن ما بين 10 إلى 12 دولة ستتلقى هذه الإخطارات في البداية، مع دفعات إضافية تُرسل خلال الأيام التالية.وصرّح للصحفيين: "أعتقد أنه بحلول التاسع من يوليو ستكون كل الدول قد أُبلغت بالكامل".وتشمل الرسوم المرتقبة نسباً تتراوح بين 10 و70 بالمئة، وفقاً لطبيعة كل شريك تجاري، وهي أعلى من المعدلات التي تم الكشف عنها خلال إعلان "يوم التحرير" في نيسان، والتي كانت بين 10 و50 بالمئة.، قال الأميركي، ، إن نحو 100 دولة ستواجه تلقائياً رسوماً جمركية بنسبة 10 بالمئة في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تُعد المستوى الأدنى في النظام الجمركي الجديد.وأوضح بيسنت في مقابلة مع شبكة CNBC أن "الرئيس هو من سيقرر إن كانت الدول تتفاوض بحسن نية، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإننا سنفرض ما يحدده".وأكد أن الرسوم سيتم تطبيقها بشكل أحادي من قبل ، وأن الدول ستبدأ بتحمّلها فور دخولها حيز التنفيذ في ، مضيفاً: "الأموال ستبدأ بالتدفق إلى الخزانة الأميركية في الأول من آب". (سكاي نيوز)