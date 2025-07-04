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دخلت سرية عسكرية سابقة تتبع للواء 112.. قوات إسرائيلية تتوغل في جنوب سوريا

Lebanon 24
04-07-2025 | 04:38
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أقدمت قوات إسرائيلية على التوغل في عدة مواقع في حوض اليرموك بريف محافظة درعا في جنوبي سوريا.
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وأفاد تلفزيون سوريا بأن "6 عربات تابعة للقوات الإسرائيلية توغلت في قرية صيصون بحوض اليرموك غربي درعا".

من جانبه، قال موقع "تجمع أحرار حوران" الإخباري المحلي إن "قوة إسرائيلية أيضاً مكونة من 3 سيارات دخلت سرية عسكرية سابقة تتبع للواء 112 في قوات النظام المخلوع، والواقعة على أطراف قرية عين ذكر في حوض اليرموك".

وأكد "أن توغل القوات الإسرائيلية في الموقع المذكور هو الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ سبق أن دخلت السرية العسكرية ونفّذت داخلها عمليات تخريب وتجريف. 

ووفقا للتقرير، أفرجت قوات إسرائيلية عن 3 مواطنين سوريين بعد ساعات من اعتقالهم في الثاني من تموز الجاري، في مزرعة البصالي جنوبي القنيطرة، بحسب ما أفاد "تلفزيون سوريا" حينها.

واقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي مزرعة بريف القنيطرة الجنوبي، الأربعاء الماضي، واعتقلت 3 مواطنين، في حين زعمت تل أبيب ارتباطهم بإيران.(سكاي نيوز)
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