دخلت سرية عسكرية سابقة تتبع للواء 112.. قوات إسرائيلية تتوغل في جنوب سوريا

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أقدمت قوات إسرائيلية على التوغل في عدة مواقع في حوض محافظة في جنوبي .وأفاد تلفزيون سوريا بأن "6 عربات تابعة للقوات توغلت في قرية صيصون بحوض اليرموك غربي درعا".من جانبه، قال موقع "تجمع أحرار حوران" الإخباري المحلي إن "قوة إسرائيلية أيضاً مكونة من 3 سيارات دخلت سرية عسكرية سابقة تتبع للواء 112 في قوات النظام المخلوع، والواقعة على أطراف قرية عين ذكر في حوض اليرموك".وأكد "أن توغل القوات الإسرائيلية في الموقع المذكور هو الثاني بعد سقوط ، إذ سبق أن دخلت السرية العسكرية ونفّذت داخلها عمليات تخريب وتجريف.ووفقا للتقرير، أفرجت قوات إسرائيلية عن 3 مواطنين سوريين بعد ساعات من اعتقالهم في الثاني من الجاري، في مزرعة البصالي جنوبي ، بحسب ما أفاد "تلفزيون سوريا" حينها.واقتحمت قوة من الجيش مزرعة بريف القنيطرة الجنوبي، الأربعاء الماضي، واعتقلت 3 مواطنين، في حين زعمت ارتباطهم بإيران.(سكاي نيوز)