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عربي-دولي

دعا إلى تسليم السلاح للدولة... الصدر يُعلن مجدداً عن مقاطعته الإنتخابات النيابيّة

Lebanon 24
04-07-2025 | 05:44
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دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الجمعة، إلى تسليم السلاح إلى الدولة العراقية وحلّ الفصائل المسلّحة، مجددا تأكيده مقاطعة الانتخابات النيابيّة المقبلة.
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وكتب في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب تقوية الجيش والشرطة واستقلال العراق وعدم تبعيته". (العربية)

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