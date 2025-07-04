دعا إلى تسليم السلاح للدولة... الصدر يُعلن مجدداً عن مقاطعته الإنتخابات النيابيّة

دعا زعيم الصدري في اليوم الجمعة، إلى تسليم السلاح إلى وحلّ الفصائل المسلّحة، مجددا تأكيده مقاطعة الانتخابات النيابيّة المقبلة.

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وكتب في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب تقوية الجيش والشرطة واستقلال العراق وعدم تبعيته". (العربية)