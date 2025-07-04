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عربي-دولي

مفاجأة "عسكرية" من غزة.. هذا ما كُشف عن الجنود الإسرائيليين!

Lebanon 24
04-07-2025 | 12:00
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نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة تقريراً جديداً نقل وقائع صعبة يتعرض لها الجنود الإسرائيليون خلال مشاركتهم في حرب غزة.
 
وتحدثت الصحيفة مع 5 مجندين إسرائيليين تم إرسالهم إلى غزة مباشرة بعد تخرجهم من المدرسة الثانوية حيث لا يزالون حتى الآن يقاتلون هناك منذ ما يقرب من 21 شهراً.
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ويصف هؤلاء الجنود الأوضاع "المريرة والمرهقة" للحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو واقع يتسم باليأس والغضب والخوف الذي يشل حركتهم ولا تلوح له نهاية في الأفق، وفق "هآرتس".
 
وذكرت الصحيفة في تقريرها أن أصوات الجنود الذين يخوضون غمار الحرب فعليا لا تزال غير مسموعة إلى حد كبير وغير معروفة للجمهور الإسرائيلي.
 
أيضاً، تلفت "هآرتس" إلى أنه "عندما يلتحق المراسلون الصحفيون بالوحدات القتالية للجيش الإسرائيلي لتغطية أحداث الحرب، فإن ما يرونه ليس هو ما يحدث يومياً بالفعل بل هي مشاهد مدبرة بعناية".
 
وتكشف "هآرتس" أن القادة والمتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي هم من يختارون الجنود الذين يتحدثون إلى الصحفيين المرافقين، حيث يُملى عليهم ما يجب أن يصرِّحوا به وما ينبغي تجنب قوله.
 
 
وهكذا، يعود المراسلون، بحسب الصحيفة، ليصفوا بـ"بعبارات مبتذلة" جنود الجيش الإسرائيلي بأنهم "جيل من الأسود"، وأن "معنوياتهم مرتفعة للغاية".
 
لكن جنود الجيش المنخرطين في الخدمة الفعلية الذين تحدثوا إلى صحيفة "هآرتس" في الأشهر الأخيرة يرسمون صورة مختلفة تماماً لا تشبه كثيراً الرواية الرسمية. وهنا، توضح الصحيفة أن هؤلاء الجنود يعانون من انهاك مُتزايد وإجهاد بدني ونفسي شديدين، وخوف مستمر من أن يأتي الدور عليهم وتُعلن أسماؤهم ضمن قائمة القتلى.
 
ووفقا لـ"هآرتس"، فقد رفض معظم الجنود الكشف عن أسمائهم باستثناء 5 منهم وافقوا على التحدث وكان لديهم طلب واحد فقط حيث قالوا "لقد أرسلتمونا إلى الحرب، والآن أصغوا إلى ما نريد أن نقوله". (الجزيرة نت)
 
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