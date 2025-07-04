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جنرال هندي يتهم الصين بتوفير معلومات فورية لباكستان خلال الصراع

Lebanon 24
04-07-2025 | 15:00
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قال الجنرال راهول سينغ نائب رئيس أركان الجيش الهندي، إن الصين قدمت "معلومات لحظية" لباكستان عن مواقع هندية رئيسية أثناء المواجهة العسكرية بين البلدين في أيار الماضي، ودعا إلى تحديث أنظمة الدفاع الجوي في البلاد عاجلا.
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ووفقا لتصريحات سينغ خلال مؤتمر للصناعات الدفاعية في نيودلهي، اليوم الجمعة، فقد خاضت الهند الحرب ضد خصمين، باكستان "مباشرة"، والصين التي قدمت "كل أنواع الدعم الممكنة"، وفق ادعائه.

ولم يوضح سينغ، كيف توصلت الهند إلى أن الصين زودت باكستان بمعلومات عن المواقع الهندية. (الجزيرة)
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