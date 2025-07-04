جنرال هندي يتهم الصين بتوفير معلومات فورية لباكستان خلال الصراع

Advertisement

قال الجنرال نائب ، إن قدمت "معلومات لحظية" لباكستان عن مواقع هندية رئيسية أثناء المواجهة العسكرية بين البلدين في أيار الماضي، ودعا إلى تحديث في البلاد عاجلا.ووفقا لتصريحات سينغ خلال مؤتمر للصناعات الدفاعية في ، اليوم الجمعة، فقد خاضت الحرب ضد خصمين، باكستان "مباشرة"، والصين التي قدمت "كل أنواع الدعم الممكنة"، وفق ادعائه.ولم يوضح سينغ، كيف توصلت الهند إلى أن الصين زودت باكستان بمعلومات عن المواقع . (الجزيرة)