إخلاء قرى في اللاذقية بعد اندلاع حرائق كبيرة

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تعمل فرق إغاثة على إخلاء مناطق سكنية في محافظة بسبب حرائق أحراج ضخمة، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة.ومنذ أيام تجتاح حرائق مساحات كبيرة في ، خصوصا في ، فيما يواجه عناصر الإطفاء صعوبات في السيطرة عليها بسبب سرعة الرياح وشدة الجفاف.وأفاد مدير مديرية والطوارئ في محافظة اللاذقية كيال لوكالة الأنباء بأن الحرائق في منطقة قسطل معاف تمددت نحو قرى مأهولة، ما دفع فرق الإطفاء وعناصر الدفاع المدني لإخلائها.وأصدر الدفاع المدني السوري تحذيرا للسكان "من وصول انبعاثات الدخان المتصاعد إلى لجبال الساحل ومدينة حماة وريفها ومناطق جنوبي إدلب".وقال الدفاع المدني إن "فرقنا سجلت خسائر في حقول الأشجار المثمرة جراء الانتشار الكبير للحريق الحرجي بعدة مناطق من "، داعيا السكان إلى "إبلاغ عن الأشخاص الذين يتعمدون افتعال الحرائق في مناطق الأحراج".مع تزايد احتمال الجفاف وحرائق الغابات عالميا بسبب أنشطة بشرية، تشهد سوريا منذ سنوات موجات حر وتراجعا في منسوب الأمطار وحرائق أحراج ضخمة.