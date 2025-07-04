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عربي-دولي

رسمياً.. هذا ما أعلنته "حماس" عن مقترح "هدنة غزة"!

Lebanon 24
04-07-2025 | 15:18
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أعلنت حركة "حماس" في بيان، الجمعة، أنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على غزة.
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وذكرت الحركة أنها "قامت بتسليم الرد للوسطاء"، مشيرة إلى أنه "اتسم بالإيجابية"، وأضافت: "الحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".
 
 
 
 
 
 
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