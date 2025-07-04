ترامب يوقّع قانون خفض الضريبة والإنفاق

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وقّع الرئيس الأميركي في ختام الاحتفال بعيد في الجمعة الضخم الذي كان قد أقره ، ليصبح قانوناً.وقال وهو يوقّع على الوثيقة "هذا قانون جيد"، بينما أحاط به عشرات النواب الجمهوريين الذين دعموا مشروع القانون الكبير والجميل.ووقّع في حفل داخل البيت الأبيض قانونًا ضخمًا للضرائب والإنفاق يطوي صفحة الاجتياح للسلطة، ويحقق جزءًا كبيرًا من أجندته للفترة الثانية.