ترامب: إيران لم توافق على التفتيش والتخلي عن تخصيب اليورانيوم

Advertisement

قال الرئيس الأميريكي إن لم توافق على تفتيش مواقعها النووية أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم.وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إنه يعتقد أن برنامج إيران تعرض لانتكاسة دائمة، على الرغم من أن قد تستأنفه في موقع مختلف.وذكر أنه سيناقش إيران مع عندما يزور يوم الاثنين.