Advertisement

عربي-دولي

في اسبانيا.. انفجارات تهز مصنع بطاريات

Lebanon 24
05-07-2025 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1387077-638873115265665381.jpg
Doc-P-1387077-638873115265665381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسببت عدة انفجارات في مصنع للبطاريات شمال شرقي العاصمة الإسبانية مدريد في إطلاق سحابة سامة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، أمس الجمعة.
Advertisement

وتلقى نحو 60 ألفاً من سكان مدن أزوكيكا دي هيناريس وكابانيلاس ديل كامبو وألوفيرا تحذيرات على هواتفهم المحمولة بعدم الخروج من منازلهم وإغلاق النوافذ والأبواب وإيقاف تشغيل أنظمة تكييف الهواء.
كما قالت السلطة الإقليمية بمنطقة كاستيلا-لا مانشا وسط إسبانيا إنه تم توجيه الإنذار بسبب حريق في مصنع لإعادة تدوير البطاريات في أزوكيكا دي هيناريس، على بعد حوالي 50 كيلومتراً من مدريد، حسب وكالة أسوشييتد برس.

من جهتها أفادت قناة "آر تي في آي" العامة أن المصنع يعيد تدوير بطاريات الليثيوم.
مواضيع ذات صلة
الجيش الأوكراني يقول إنه قصف بالطائرات المسيّرة عن بُعد مصنعًا روسيًّا للبطاريات في منطقة ليبيتسك
lebanon 24
05/07/2025 12:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات انفجارات تهزّ جنوب لبنان.. ماذا يجري؟
lebanon 24
05/07/2025 12:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انفجارات عنيفة تهز إسرائيل من شمالها لجنوبها
lebanon 24
05/07/2025 12:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: انفجارات تهز مطار مدينة جامو في الجزء الهندي من إقليم كشمير
lebanon 24
05/07/2025 12:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2025-07-05
05:32 | 2025-07-05
05:15 | 2025-07-05
04:55 | 2025-07-05
04:44 | 2025-07-05
04:36 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24