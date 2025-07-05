في اسبانيا.. انفجارات تهز مصنع بطاريات

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وتلقى نحو 60 ألفاً من سكان مدن أزوكيكا دي هيناريس وكابانيلاس وألوفيرا تحذيرات على هواتفهم المحمولة بعدم الخروج من منازلهم وإغلاق النوافذ والأبواب وإيقاف تشغيل أنظمة تكييف الهواء. تسببت عدة انفجارات في مصنع للبطاريات شمال شرقي العاصمة في إطلاق سحابة سامة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، أمس الجمعة.وتلقى نحو 60 ألفاً من سكان مدن أزوكيكا دي هيناريس وكابانيلاس وألوفيرا تحذيرات على هواتفهم المحمولة بعدم الخروج من منازلهم وإغلاق النوافذ والأبواب وإيقاف تشغيل أنظمة تكييف الهواء.

كما قالت السلطة الإقليمية بمنطقة كاستيلا-لا مانشا وسط إنه تم توجيه الإنذار بسبب حريق في مصنع لإعادة تدوير البطاريات في أزوكيكا دي هيناريس، على بعد حوالي 50 كيلومتراً من مدريد، حسب وكالة أسوشييتد برس.



من جهتها أفادت قناة "آر تي في آي" العامة أن المصنع يعيد تدوير بطاريات الليثيوم.