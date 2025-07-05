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عربي-دولي
في اسبانيا.. انفجارات تهز مصنع بطاريات
Lebanon 24
05-07-2025
|
04:24
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تسببت عدة انفجارات في مصنع للبطاريات شمال شرقي العاصمة
الإسبانية
مدريد
في إطلاق سحابة سامة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، أمس الجمعة.
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وتلقى نحو 60 ألفاً من سكان مدن أزوكيكا دي هيناريس وكابانيلاس
ديل كامبو
وألوفيرا تحذيرات على هواتفهم المحمولة بعدم الخروج من منازلهم وإغلاق النوافذ والأبواب وإيقاف تشغيل أنظمة تكييف الهواء.
كما قالت السلطة الإقليمية بمنطقة كاستيلا-لا مانشا وسط
إسبانيا
إنه تم توجيه الإنذار بسبب حريق في مصنع لإعادة تدوير البطاريات في أزوكيكا دي هيناريس، على بعد حوالي 50 كيلومتراً من مدريد، حسب وكالة أسوشييتد برس.
من جهتها أفادت قناة "آر تي في آي" العامة أن المصنع يعيد تدوير بطاريات الليثيوم.
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