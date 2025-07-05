السيسي: لضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها

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استقبل ، السبت، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ، وذلك بحضور حميد الصافي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة .وجدد الرئيس خلال اللقاء تأكيد موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ومؤسساتها الوطنية، مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وتكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، أن السيسي شدد على مصر بمواصلة جهودها والتنسيق مع مختلف الأطراف والأطراف الدولية المعنية، انطلاقا من قناعة بأن استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءاً لا يتجزأ من استقرار مصر.وأكد أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يسهم في تعزيز الأمن وتمكين المؤسسات الليبية من أداء دورها الكامل في ترسيخ الاستقرار على مستوى البلاد.كما أعرب الرئيس السيسي عن استعداد مصر للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا ونقل الخبرات التنموية المصرية لدعم مسيرة التنمية والبناء هناك، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو مستقبل أفضل.