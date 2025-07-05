29
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في تركيا.. توقيف 3 رؤساء بلديات وتفاصيل تكشف السبب
Lebanon 24
05-07-2025
|
06:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتُقل ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون إلى
حزب الشعب
الجمهوري
، أكبر أحزاب
المعارضة
في
تركيا
، صباح السبت، على ما أعلن رئيس بلدية
أنقرة
، مشيرا إلى أن التوقيفات جرت في إطار تحقيق حول اتهامات بالجريمة المنظمة.
Advertisement
وكتب عمدة أنقرة منصور ياواش على منصة إكس "تم اعتقال رؤساء بلدياتنا في أضنة
زيدان
كرالا وفي أنطاليا محي الدين بوتشيك وفي آديامان
عبد الرحمن
توتديري".
وأفاد رئيس بلدية أنقرة في منشوره بأنه "في نظام حيث يرضخ القانون ويتأرجح وفقا للسياسة، وتُطبق العدالة على مجموعة ويتم تجاهلها لمجموعة أخرى، لا ينبغي أن يتوقع أحد منا أن نثق بسيادة القانون أو نؤمن بالعدالة".
وأضاف: "لن نرضخ للظلم أو انعدام القانون أو المناورات السياسية"، وفق وصفه.
بدوره، قال
مكتب المدعي العام
في إسطنبول إنه تقرر احتجاز رئيسي بلديتي أضنة وأديامان الكبيرتين في جنوب البلاد بتهم كسب غير مشروع، فضلا عن 8 آخرين.
وقالت قناة "
إن تي في
" التلفزيونية إن رئيس بلدية أنطاليا ونائب رئيس بلدية منطقة بيوك شكمجة في إسطنبول احتجزا أيضا في إطار تحقيق أوسع نطاقا شمل المئات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، منهم 11 من رؤساء البلديات السابقين، منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.
وكانت السلطات
التركية
شنت حملة ضد المعارضة في مطلع الشهر باعتقال أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير، معقل حزب الشعب الجمهوري بغرب تركيا، بعد أكثر من 3 أشهر على عملية مماثلة استهدفت بلدية إسطنبول.
وينفي حزب الشعب الجمهوري الاتهامات الموجهة ضده بشدة، ويقول إن التحقيق له دوافع سياسية، وهي اتهامات تنفيها الحكومة.
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
في تركيا.. توقيف 5 رؤساء بلديات بتهم الفساد
Lebanon 24
في تركيا.. توقيف 5 رؤساء بلديات بتهم الفساد
05/07/2025 15:45:12
05/07/2025 15:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقالات جديدة تطال 3 رؤساء بلديات معارضين في تركيا
Lebanon 24
اعتقالات جديدة تطال 3 رؤساء بلديات معارضين في تركيا
05/07/2025 15:45:12
05/07/2025 15:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب 3 رؤساء اتحادات بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك
Lebanon 24
انتخاب 3 رؤساء اتحادات بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك
05/07/2025 15:45:12
05/07/2025 15:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن السرقة الأكبر لرئيسة جامعة.. تفاصيل جديدة تُكشف
Lebanon 24
بشأن السرقة الأكبر لرئيسة جامعة.. تفاصيل جديدة تُكشف
05/07/2025 15:45:12
05/07/2025 15:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع
Lebanon 24
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع
08:35 | 2025-07-05
05/07/2025 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة التركية ترد على مزاعم التصدير لإسرائيل: أخبار كاذبة لا أساس له
Lebanon 24
الرئاسة التركية ترد على مزاعم التصدير لإسرائيل: أخبار كاذبة لا أساس له
08:20 | 2025-07-05
05/07/2025 08:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وغيّرت وجه الحروب.. إليكم ما كشفه تقريرٌ جديد عن "المُسيّرات"!
Lebanon 24
رخيصة وغيّرت وجه الحروب.. إليكم ما كشفه تقريرٌ جديد عن "المُسيّرات"!
08:00 | 2025-07-05
05/07/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا... سجن إسرائيلي قاتل مع جيش أوكرانيا
Lebanon 24
روسيا... سجن إسرائيلي قاتل مع جيش أوكرانيا
07:47 | 2025-07-05
05/07/2025 07:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تتوقع مزيداً من الزلازل… هل تلوح كارثة كبرى في الأفق؟
Lebanon 24
دولة تتوقع مزيداً من الزلازل… هل تلوح كارثة كبرى في الأفق؟
07:25 | 2025-07-05
05/07/2025 07:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
Lebanon 24
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
15:54 | 2025-07-04
04/07/2025 03:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
12:05 | 2025-07-04
04/07/2025 12:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إحذروا هذا الفيتامين... الإكثار منه قد يشكل خطرا على صحتكم
Lebanon 24
إحذروا هذا الفيتامين... الإكثار منه قد يشكل خطرا على صحتكم
12:30 | 2025-07-04
04/07/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
11:01 | 2025-07-04
04/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمر يرفضه".. آخر معلومة عن موقف "حزب الله" بشأن الورقة الأميركية!
Lebanon 24
"أمر يرفضه".. آخر معلومة عن موقف "حزب الله" بشأن الورقة الأميركية!
13:45 | 2025-07-04
04/07/2025 01:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:35 | 2025-07-05
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع
08:20 | 2025-07-05
الرئاسة التركية ترد على مزاعم التصدير لإسرائيل: أخبار كاذبة لا أساس له
08:00 | 2025-07-05
رخيصة وغيّرت وجه الحروب.. إليكم ما كشفه تقريرٌ جديد عن "المُسيّرات"!
07:47 | 2025-07-05
روسيا... سجن إسرائيلي قاتل مع جيش أوكرانيا
07:25 | 2025-07-05
دولة تتوقع مزيداً من الزلازل… هل تلوح كارثة كبرى في الأفق؟
07:05 | 2025-07-05
حرائق تشتعل في جزيرة إيفيا وتدفع بإخلاء قريتين بشكل عاجل
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
05/07/2025 15:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
05/07/2025 15:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
05/07/2025 15:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24