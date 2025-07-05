روسيا... سجن إسرائيلي قاتل مع جيش أوكرانيا

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أمرت محكمة في " دونيتسك الروسية" غيابياً بالسجن 14 عاماً لسويسري إسرائيلي يدعى آفي دورون موتولا، بعد إدانته بالقتال إلى جانب قوات ضد الجيش الروسي.ونقل موقع " " أن موتولا، 45 عاماً، انضم إلى الجيش في أوكرانيا بين نيسان 2022 وشباط 2025 ، حيث شارك في القتال ضد القوات الروسية مقابل المال.وفي آذار الماضي، أعلنت ، وصول أكثر من 13.3 ألف مرتزق إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب في 2022، قتل أكثر من نصفهم قتلوا أو فروا إلى بلدانهم.وحسب الموقع الروسي، اعترف الكثير من المرتزقة بأن الجيش الأوكراني يشكو من الاحترافية في عملياته، وأن فرص البقاء على قيد الحياة في المعارك ضد ضئيلة.