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عربي-دولي

روسيا... سجن إسرائيلي قاتل مع جيش أوكرانيا

Lebanon 24
05-07-2025 | 07:47
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أمرت محكمة في "جمهورية دونيتسك الروسية" غيابياً بالسجن 14 عاماً لسويسري إسرائيلي يدعى آفي دورون موتولا، بعد إدانته بالقتال إلى جانب قوات أوكرانيا ضد الجيش الروسي.
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ونقل موقع "روسيا اليوم" أن موتولا، 45 عاماً، انضم إلى الجيش في أوكرانيا بين نيسان 2022 وشباط 2025 ، حيث شارك في القتال ضد القوات الروسية مقابل المال.

وفي آذار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، وصول أكثر من 13.3 ألف مرتزق إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب في 2022، قتل أكثر من نصفهم قتلوا أو فروا إلى بلدانهم. 

وحسب الموقع الروسي، اعترف الكثير من المرتزقة بأن الجيش الأوكراني يشكو من الاحترافية في عملياته، وأن فرص البقاء على قيد الحياة في المعارك ضد روسيا ضئيلة. 
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