صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع

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أعلنت في ، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى "57 ألفا و338 شهيدا، و135 ألفا و957 مصابا" منذ 7 تشرين الأول 2023.وقالت الوزارة، في بيان: "وصل مستشفيات قطاع غزة 70 شهيدا و332 مصابا خلال 24 ساعة الماضية".وأفادت بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى "57 ألفا و338 شهيدا، و135 ألفا و957 مصابا منذ السابع من تشرين الأول 2023".