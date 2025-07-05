تركيا تشارك بإخماد الحرائق المستمرة بريف اللاذقية السورية

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أعلن وزير الطوارئ وإدارة السوري رائد الصالح عن الاتفاق مع على المشاركة في إخماد الحرائق محافظة اللاذقية، مشيرا إلى وصول مروحيتين و11 آلية إطفاء لهذا الغرض.وكشف الصالح أنه عقد اجتماعا ميدانيا مع الجانب في منطقة "ييلا داغ" الحدودية المجاورة لمنطقة جبل التركمان، بهدف تنسيق التدخل المشترك والاستجابة لحرائق الغابات في اللاذقية.وكتب الصالح عبر منصة "إكس": "تم الاتفاق على مشاركة طائرتي إطفاء مروحيتين السبت، كما دخلت 11 آلية منها 8 سيارات إطفاء و3 ملاحق تزويد مياه للمشاركة في عمليات الإخماد".وذكر الدفاع المدني السوري أن 62 من فرق الإطفاء تشارك في مكافحة الحرائق ومعها أفواج الغطاء الحراجي لإخماد حرائق الغابات بريف اللاذقية المستمرة منذ الخميس 3 بمناطق قسطل معاف وزنزف وربيعة.وأشار الوزير الصالح إلى أن التدخل كان مقررا مساء أمس، إلا أن اشتعال حرائق مفاجئة في تركيا، أدى إلى تأخير وصول الفرق المشاركة حتى صباح اليوم.ووفق الصالح يتم هذا التنسيق بالتعاون بين وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ووزارة الخارجية مع الجانب التركي، وذلك لضمان الجاهزية وتبادل المعلومات الميدانية، وتعزيز الاستجابة السريعة.إلى ذلك، تواصل فرق الإطفاء والطوارئ والدفاع المدني من مختلف الوزارات والمحافظات العمل للسيطرة على الحرائق التي امتدت لمساحات واسعة في ريف اللاذقية ولمنع وصولها إلى مناطق وقرى جديدة، وسط ظروف مناخية قاسية تعرقل جهود الإطفاء، وتُسرّع من انتشار النيران.إلى ذلك، ذكرت محافظة اللاذقية أن محطة تحويل الكهربائي الخاصة بقرية البسيط خرجت عن الخدمة بسبب تضرر بعض مخارج التوتر المتوسط الواقعة على مسار الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية الشمالي.