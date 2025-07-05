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عربي-دولي
مسؤول إيراني يطالب إسرائيل: "أريد تعويضاً"!
Lebanon 24
05-07-2025
|
11:31
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طالب
علي أكبر ولايتي
، مستشار المرشد
الإيراني
للشؤون الدولية،
الولايات المتحدة
بدفع تعويضات عن ما وصفه بـ"أضرار جسيمة" لحقت بالمنشآت النووية
الإيرانية
، نتيجة ما اعتبره هجوماً عسكرياً غير مشروع.
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وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال ولايتي: "شنت الحكومة الأميركية هجوماً عسكرياً على المنشآت النووية الإيرانية. هذا الهجوم غير القانوني أدى إلى أضرار كبيرة، وتتحمّل
واشنطن
المسؤولية الكاملة عنه، ويجب أن تحاسب وتجبر على تعويض الخسائر المادية والمعنوية".
وأكد ولايتي أن "الشعب الإيراني سيواصل مقاومة الضغوط والعدوان، وسيظل متمسكاً بحقه في التقدم العلمي والاستقلال التكنولوجي، مضيفاً أن "لا قوة قادرة على منعه من نيل حقوقه المشروعة".
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "
طهران
ستتابع هذا العدوان عبر المسارات القانونية والدبلوماسية"، مؤكداً أنَّ "القضية مدرجة على جدول أعمال الجهات الدولية المختصة، وفي مقدمتها
الأمم المتحدة
".
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