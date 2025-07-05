Advertisement

عربي-دولي

مسؤول إيراني يطالب إسرائيل: "أريد تعويضاً"!

Lebanon 24
05-07-2025 | 11:31
A-
A+
Doc-P-1387232-638873373886234372.jpeg
Doc-P-1387232-638873373886234372.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالب علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، الولايات المتحدة بدفع تعويضات عن ما وصفه بـ"أضرار جسيمة" لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، نتيجة ما اعتبره هجوماً عسكرياً غير مشروع.
Advertisement


وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال ولايتي: "شنت الحكومة الأميركية هجوماً عسكرياً على المنشآت النووية الإيرانية. هذا الهجوم غير القانوني أدى إلى أضرار كبيرة، وتتحمّل واشنطن المسؤولية الكاملة عنه، ويجب أن تحاسب وتجبر على تعويض الخسائر المادية والمعنوية".
 
 
وأكد ولايتي أن "الشعب الإيراني سيواصل مقاومة الضغوط والعدوان، وسيظل متمسكاً بحقه في التقدم العلمي والاستقلال التكنولوجي، مضيفاً أن "لا قوة قادرة على منعه من نيل حقوقه المشروعة".



وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "طهران ستتابع هذا العدوان عبر المسارات القانونية والدبلوماسية"، مؤكداً أنَّ "القضية مدرجة على جدول أعمال الجهات الدولية المختصة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة".
 
 
مواضيع ذات صلة
عراقجي يطالب مجلس الأمن بالانعقاد لإدانة إسرائيل وتحميل إدارة ترامب مسؤولية الهجوم على المنشآت الإيرانية
lebanon 24
05/07/2025 20:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني: لا نريد أزمة دبلوماسية مع قطر
lebanon 24
05/07/2025 20:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لـNBC: نتنياهو يريد قصف المنشآت النووية الإيرانية وترامب يريد صفقة
lebanon 24
05/07/2025 20:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمّع المتقاعدين يطالب بإعفاء من رسوم الضمان ودفع التعويضات بقيمتها الحقيقية
lebanon 24
05/07/2025 20:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:29 | 2025-07-05
13:25 | 2025-07-05
13:23 | 2025-07-05
13:12 | 2025-07-05
13:00 | 2025-07-05
12:43 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24