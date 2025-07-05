مسؤول إيراني يطالب إسرائيل: "أريد تعويضاً"!

طالب ، مستشار المرشد للشؤون الدولية، بدفع تعويضات عن ما وصفه بـ"أضرار جسيمة" لحقت بالمنشآت النووية ، نتيجة ما اعتبره هجوماً عسكرياً غير مشروع.

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وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال ولايتي: "شنت الحكومة الأميركية هجوماً عسكرياً على المنشآت النووية الإيرانية. هذا الهجوم غير القانوني أدى إلى أضرار كبيرة، وتتحمّل المسؤولية الكاملة عنه، ويجب أن تحاسب وتجبر على تعويض الخسائر المادية والمعنوية". وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال ولايتي: "شنت الحكومة الأميركية هجوماً عسكرياً على المنشآت النووية الإيرانية. هذا الهجوم غير القانوني أدى إلى أضرار كبيرة، وتتحمّل المسؤولية الكاملة عنه، ويجب أن تحاسب وتجبر على تعويض الخسائر المادية والمعنوية".

وأكد ولايتي أن "الشعب الإيراني سيواصل مقاومة الضغوط والعدوان، وسيظل متمسكاً بحقه في التقدم العلمي والاستقلال التكنولوجي، مضيفاً أن "لا قوة قادرة على منعه من نيل حقوقه المشروعة".







وأشار المسؤول الإيراني إلى أن " ستتابع هذا العدوان عبر المسارات القانونية والدبلوماسية"، مؤكداً أنَّ "القضية مدرجة على جدول أعمال الجهات الدولية المختصة، وفي مقدمتها ".