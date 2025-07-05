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عربي-دولي
وسط مناقشة ردّ "حماس".. إسرائيل تعترض قذيفتين أطلقتا من غزة
Lebanon 24
05-07-2025
|
13:12
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اعترض الجيش
الإسرائيلي
، مساء اليوم، قذيفتين أطلقتا من جنوب القطاع نحو غلاف غزة، حيث دوت صفارات الانذار في مستوطنة "كيسوفيم" بغلاف القطاع.
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يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد
إسرائيل
لإرسال وفد إلى
الدوحة
، الأحد، لإجراء محادثات مكثفة حول اتفاق وقف إطلاق النار في
قطاع غزة
، بعدما أرسلت
حماس
ردا "إيجابياً"، لكنه تضمَّن "تعديلات" حول 3 قضايا، وهي تموضع القوات
الإسرائيلية
، ومسألة المساعدات، ووقف الحرب.
وبدأ
مجلس الوزراء
الإسرائيلي المصغر بمناقشة رد حماس، الجمعة والسبت، في جلسات متتالية، وسيرسل وفداً للتفاوض، الأحد، من أجل حسم الموضوعات محل الخلاف التي أثارتها الحركة.
وستُجرى المفاوضات المرتقبة في الدوحة عشية لقاء في
البيت الأبيض
بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، ورئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، سيناقشان فيه وقف النار في غزة، وإطلاق أسرى إسرائيليين محتجزين في القطاع.
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