وسط مناقشة ردّ "حماس".. إسرائيل تعترض قذيفتين أطلقتا من غزة

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اعترض الجيش ، مساء اليوم، قذيفتين أطلقتا من جنوب القطاع نحو غلاف غزة، حيث دوت صفارات الانذار في مستوطنة "كيسوفيم" بغلاف القطاع.يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد لإرسال وفد إلى ، الأحد، لإجراء محادثات مكثفة حول اتفاق وقف إطلاق النار في ، بعدما أرسلت ردا "إيجابياً"، لكنه تضمَّن "تعديلات" حول 3 قضايا، وهي تموضع القوات ، ومسألة المساعدات، ووقف الحرب.وبدأ الإسرائيلي المصغر بمناقشة رد حماس، الجمعة والسبت، في جلسات متتالية، وسيرسل وفداً للتفاوض، الأحد، من أجل حسم الموضوعات محل الخلاف التي أثارتها الحركة.وستُجرى المفاوضات المرتقبة في الدوحة عشية لقاء في بين الرئيس الأميركي ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي ، سيناقشان فيه وقف النار في غزة، وإطلاق أسرى إسرائيليين محتجزين في القطاع.