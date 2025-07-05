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عربي-دولي
كارثة فيضانات تضرب تكساس: 27 قتيلًا ومخاوف على حياة أطفال مخيم ميستيك
Lebanon 24
05-07-2025
|
13:29
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لقي 27 شخصًا مصرعهم، بينهم 9 أطفال، جراء فيضانات مفاجئة اجتاحت
منطقة هيل
كانتري وسط
تكساس
، في كارثة طبيعية تزامنت مع عطلة الرابع من
تموز
. ولاتزال فرق الإنقاذ تبحث عن عشرات المفقودين، معظمهم من فتيات مخيم ميستيك الصيفي، بعد أن فاض نهر
غوادالوبي
وارتفع منسوبه نحو 8 أمتار خلال أقل من ساعة.
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وأفادت السلطات بأن أكثر من ألف منقذ يشاركون في عمليات البحث، مستخدمين المروحيات والطائرات المسيّرة والقوارب، فيما تم إنقاذ نحو 850 شخصًا حتى الآن. وقد أدى الفيضان إلى تدمير منازل ومخيمات، فيما تحدث شهود
عيان
عن مشاهد مأساوية لأسر تتشبث بالأشجار هربًا من المياه.
وتواجه السلطات اتهامات بالإهمال بعد تحذيرات مبكرة من الأرصاد حول احتمال الفيضانات. لكن مسؤولين في
المقاطعة
أكدوا أن الأمطار كانت غير متوقعة بهذه الشدة. وقال قاضي مقاطعة كير: "لم يكن لدينا نظام تحذير فعال، ولم يتوقع أحد أن يكون الفيضان بهذا الحجم".
وتُعدّ المنطقة المتضررة، وجهةً صيفية بارزة، خصوصًا لمخيمات الأطفال والسياحة النهرية. ومع استمرار خطر الأمطار، تبقى الأولوية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وسط صدمة وقلق واسع في الولاية.
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