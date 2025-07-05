خلال انتخاب رئيس جديد للبرلمان في كوسفو.. إنذار بوجود قنبلة يلغي الجلسة

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أخلت السلطات في مبنى ، صباح السبت، بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة، تبيّن لاحقًا أنه إنذار كاذب. جاء ذلك خلال جلسة برلمانية حاسمة كانت مخصصة لاستكمال الـ42 من أعمال ، وانتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد تعثر العملية منذ منتصف نيسان الماضي.وفور تلقي التهديد، قامت وحدات الأمن بإجلاء النواب والصحفيين، فيما تولت الشرطة وخبراء المتفجرات تفتيش المبنى بالتنسيق مع .وأوضح أربين لوشي، للبرلمان، أن شخصًا يتحدث اتصل هاتفيًا وأبلغ عن زرع قنبلة ستنفجر خلال . لكن زين الله غاشي أكد لاحقًا أن التهديد كان كاذبًا، مشيرًا إلى عدم العثور على أي متفجرات، وأن التحقيقات جارية لتحديد مصدر المكالمة التي يُعتقد أنها صدرت "بلهجة من دولة غير صديقة".من جانبه، اعتبر النائب عن تحالف "مستقبل كوسوفو" تايم كادرياج، أن ما جرى قد يكون محاولة متعمدة لتعطيل العملية البرلمانية، واصفًا الحادث بـ"السخيف وغير المقبول".وقد تقرر تأجيل الجلسة البرلمانية إلى الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.