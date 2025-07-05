28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خلال انتخاب رئيس جديد للبرلمان في كوسفو.. إنذار بوجود قنبلة يلغي الجلسة
Lebanon 24
05-07-2025
|
16:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أخلت السلطات في
كوسوفو
مبنى
البرلمان
، صباح السبت، بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة، تبيّن لاحقًا أنه إنذار كاذب. جاء ذلك خلال جلسة برلمانية حاسمة كانت مخصصة لاستكمال
الدورة
الـ42 من أعمال
الجمعية العامة
، وانتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد تعثر العملية منذ منتصف نيسان الماضي.
Advertisement
وفور تلقي التهديد، قامت وحدات الأمن
البرلمانية
بإجلاء النواب والصحفيين، فيما تولت الشرطة وخبراء المتفجرات تفتيش المبنى بالتنسيق مع
مكتب الادعاء العام
.
وأوضح أربين لوشي،
القائم بأعمال
الأمين العام
للبرلمان، أن شخصًا يتحدث
الإنكليزية
اتصل هاتفيًا وأبلغ عن زرع قنبلة ستنفجر خلال
عشر دقائق
. لكن
المدعي العام
الرئيسي
زين الله غاشي أكد لاحقًا أن التهديد كان كاذبًا، مشيرًا إلى عدم العثور على أي متفجرات، وأن التحقيقات جارية لتحديد مصدر المكالمة التي يُعتقد أنها صدرت "بلهجة من دولة غير صديقة".
من جانبه، اعتبر النائب عن تحالف "مستقبل كوسوفو" تايم كادرياج، أن ما جرى قد يكون محاولة متعمدة لتعطيل العملية البرلمانية، واصفًا الحادث بـ"السخيف وغير المقبول".
وقد تقرر تأجيل الجلسة البرلمانية إلى الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.
يُشار إلى أن مبنى البرلمان يضم أيضًا
مكتب رئيس الجمهورية
. (الاناضول)
مواضيع ذات صلة
السلطات الكندية تلغي الرحلات في مطاري مونتريال وأوتاوا بسبب تهديد بوجود قنبلة
Lebanon 24
السلطات الكندية تلغي الرحلات في مطاري مونتريال وأوتاوا بسبب تهديد بوجود قنبلة
06/07/2025 02:26:45
06/07/2025 02:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة الإندونيسية: تفتيش طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية بعد تهديد بوجود قنبلة في سومطرة الشمالية
Lebanon 24
الشرطة الإندونيسية: تفتيش طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية بعد تهديد بوجود قنبلة في سومطرة الشمالية
06/07/2025 02:26:45
06/07/2025 02:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة طيران الهند في تايلاند بعد تهديد بوجود قنبلة
Lebanon 24
هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة طيران الهند في تايلاند بعد تهديد بوجود قنبلة
06/07/2025 02:26:45
06/07/2025 02:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الطيران المدني الكويتية: بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة أثناء رحلة لطيران الخليج
Lebanon 24
إدارة الطيران المدني الكويتية: بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة أثناء رحلة لطيران الخليج
06/07/2025 02:26:45
06/07/2025 02:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
احتجاجات في هولندا ضد شركة تصدّر مكونات لطائرات إسرائيلية
Lebanon 24
احتجاجات في هولندا ضد شركة تصدّر مكونات لطائرات إسرائيلية
16:59 | 2025-07-05
05/07/2025 04:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تُستخدم في غزة.. تفاصيل عن "عبوات بسيطة" تقلق الجيش الإسرائيلي!
Lebanon 24
تُستخدم في غزة.. تفاصيل عن "عبوات بسيطة" تقلق الجيش الإسرائيلي!
16:54 | 2025-07-05
05/07/2025 04:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا"
Lebanon 24
إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا"
16:14 | 2025-07-05
05/07/2025 04:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير عن عملاء إسرائيل في إيران.. ما السبب وراء عددهم الكبير؟
Lebanon 24
آخر تقرير عن عملاء إسرائيل في إيران.. ما السبب وراء عددهم الكبير؟
16:00 | 2025-07-05
05/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أوّل ظهور لخامنئي منذ وقف الحرب
Lebanon 24
بالفيديو.. أوّل ظهور لخامنئي منذ وقف الحرب
15:33 | 2025-07-05
05/07/2025 03:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هتافات في مجلس عاشورائي تثير "بلبلة"
Lebanon 24
هتافات في مجلس عاشورائي تثير "بلبلة"
04:49 | 2025-07-05
05/07/2025 04:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب قانون الإيجار.. نجمة شهيرة مُهددة بالطرد من شقتها!
Lebanon 24
بسبب قانون الإيجار.. نجمة شهيرة مُهددة بالطرد من شقتها!
00:00 | 2025-07-05
05/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف" تتحدّث عن الخطة الأميركية للبنان.. ماذا سيجري خلال 6 أشهر؟
Lebanon 24
"معاريف" تتحدّث عن الخطة الأميركية للبنان.. ماذا سيجري خلال 6 أشهر؟
04:30 | 2025-07-05
05/07/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"انكسرت الجرة".. هل يجد باسيل حليفا جديدا؟
Lebanon 24
"انكسرت الجرة".. هل يجد باسيل حليفا جديدا؟
10:30 | 2025-07-05
05/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة تكشف.. "بطاريات مفخخة" تدخل لبنان وتحذير عاجل!
Lebanon 24
وثيقة تكشف.. "بطاريات مفخخة" تدخل لبنان وتحذير عاجل!
05:09 | 2025-07-05
05/07/2025 05:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2025-07-05
احتجاجات في هولندا ضد شركة تصدّر مكونات لطائرات إسرائيلية
16:54 | 2025-07-05
تُستخدم في غزة.. تفاصيل عن "عبوات بسيطة" تقلق الجيش الإسرائيلي!
16:14 | 2025-07-05
إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا"
16:00 | 2025-07-05
آخر تقرير عن عملاء إسرائيل في إيران.. ما السبب وراء عددهم الكبير؟
15:33 | 2025-07-05
بالفيديو.. أوّل ظهور لخامنئي منذ وقف الحرب
15:15 | 2025-07-05
سيناريو "تأجير الجولان".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن سوريا؟
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
06/07/2025 02:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
06/07/2025 02:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
06/07/2025 02:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24